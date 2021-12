BBU: Geschäftsführer Andreas Achrainer bleibt weiterhin an Bord

Andreas Achrainer hat seine Kündigung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und der Bundesministerin für Justiz zurückgezogen.

Wien (OTS) - Der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH (BBU) Andreas Achrainer zu seiner Entscheidung: „In vielen Gesprächen in den letzten Monaten bin ich gestärkt worden in meiner Verantwortung für das Gelingen und die Weiterentwicklung des Projekts BBU. Ich freue mich sehr darüber unter diesen Voraussetzungen die Arbeit gemeinsam mit meinem Team fortsetzen zu können.“

Die BBU feiert in diesem Monat ihren ersten Geburtstag. Sie wurde als Zusammenschluss von Mitarbeitenden aus sechs verschiedenen Organisationen aus dem Asylbereich gegründet, ihre Leistungen umfassen die Rechtsberatung, die Rückkehrberatung, die Grundversorgung des Bundes, das Dolmetschwesen und die Menschenrechtsbeobachtung.

„Professionalität und Kontinuität sind in Anbetracht der sensiblen Aufgabenfelder in der BBU zentral. Durch das weitere Engagement von Mag. Achrainer an der Spitze der BBU wird diesen Grundsätzen weiterhin entsprochen“ hält Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner fest.

Bundesministerin für Justiz Dr. Alma Zadić zu Achrainers Entschluss: „Ich freue mich, die bisherige hervorragende Zusammenarbeit mit Mag. Achrainer als Geschäftsführer der BBU fortsetzen zu können. Sein Engagement und Einsatz haben die BBU wesentlich geprägt und entscheidend zu ihrem Erfolg beigetragen. Ich bin sicher, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird.“

