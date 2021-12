ORF III am Donnerstag: „Kleine Morde“ im „Agatha Christie“-Doppel

„Katz und Maus“ und „Ich bin unschuldig“

Wien (OTS) - Doppelte Krimispannung mit der „Queen of Crime“ präsentiert ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021. In zwei „Agatha Christie“-Episoden der Reihe „Kleine Morde“ ermittelt Antoine Duléry in seiner Rolle als Kommissar Jean Larosière.

In „Katz und Maus“ (20.15 Uhr) wird in einem Wald in der Nähe eines Mädcheninternats eine Leiche gefunden, die nur schwer zu identifizieren ist. Da Larosière den Fall verloren sieht, überlässt er ihn großzügig Inspektor Lampion (Marius Colucci). Als aber im Internat eine Lehrerin ermordet wird, sind beide wieder zur Stelle. In „Ich bin unschuldig“ (21.45 Uhr) ist Élisabeth Laroche-Viseul (Frédérique Tirmont) eine der reichsten Frauen Frankreichs. Die Frauenrechtlerin ist stets umgeben von ihrem Verwalter, ihrer Krankenschwester und anderen Bediensteten. Als ihre Tochter, mit der sie auf Kriegsfuß steht, zu Besuch kommt, passiert etwas Seltsames:

Mysteriöse Briefe tauchen auf, die ein Verbrechen ankündigen.

