ÖZIV Burgenland und ROTE NASEN Clowndoctors

Spaß und Expertise für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen

Eisenstadt (OTS) - Der ÖZIV Burgenland und der Verein ROTE NASEN Clowndoctors arbeiten nun Hand in Hand für Menschen mit Behinderungen. Ziel dieser einzigartigen und exklusiven Kooperation soll die Verbindung der Angebote des ÖZIV Burgenland und der ROTE NASEN sein.

Lachen ist die beste Medizin!

Seit annähernd 2 Jahren hält uns die Corona-Pandemie mit Social Distancing, Home-Schooling und Lockdowns in Atem. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten brauchen Menschen mit Behinderungen neben bestmöglicher Unterstützung durch den ÖZIV Burgenland, den Humor der ROTE NASEN Clowndoctors: als Kraftspende, zum Gesundwerden und als Aufmunterung.

Die Begleitung durch den ÖZIV Burgenland einerseits und der Spaß durch die Clowns andererseits sollen gemeinsam helfen, die oftmals aufgestauten Spannungen aus den Familien herauszunehmen.

Keine Altersbeschränkungen!

Ob Kinder, Erwachsene oder SeniorInnen. Wie auch der ÖZIV Burgenland keine Beschränkungen durch Alter, Herkunft oder Diagnostik kennt, bringt diese Kooperation die ROTE NASEN Clowns und vor allem das zu allen unseren Mitgliedern!

„Das ist eine Kooperation mit ganz viel Humor. Wir freuen uns bereits auf viele Feste und Veranstaltungen mit den Rote Nasen Clowns!“ , freut sich Präsident Manfred Seifert.

Der geschäftsführende Präsident Hans-Jürgen Groß: "Der Anteil unserer Mitgliedern im Bereich Kinder und Jugendliche mit Behinderungen steigt von Jahr zu Jahr. Deshalb freut es mich ganz besonders, unseren jungen Mitgliedern und ihren Familien durch diese Kooperation nun noch ein bisschen mehr Freude in ihren herausfordernden Alltag bringen zu können. Und wenn wir uns ehrlich sind: Lachen ist die beste Medizin - für Menschen jedes Alters!"

„Ziel unserer täglichen Clownarbeit ist es, so vielen humorbedürftigen Menschen wie möglich mit unserer Kunst zu begegnen und ihnen damit schöne und freudvolle Momente zu schenken. Die Kooperation mit dem ÖZIV Burgenland macht es möglich, dass wir in Zukunft auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen noch stärker begleiten können. Wir freuen uns sehr über diese gute Zusammenarbeit“ , so ROTE NASEN Clowndoctors Österreich Geschäftsführerin Mag.a (FH) Ivana Bacanovic.

Über den ÖZIV Burgenland

Der ÖZIV Burgenland ist eine im Jahr 1978 gegründete Interessensvertretung von und für Menschen mit Behinderungen. Ziel des ÖZIV Burgenland ist es, die selbstbestimmte und gleichberechtigte Lebensführung von behinderten Menschen zu ermöglichen. Das Angebot des ÖZIV Burgenland ist vielschichtig und reicht von der Beratung und Rechtsvertretung über Veranstaltungen, Hilfsmittelverleih und Sportangeboten. Unternehmen, Organisationen und Behörden unterstützen wir mit unserer Expertise bezüglich Barrierefreiheit. Besonders hervorheben möchten wir unsere Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Der ÖZIV Burgenland ist überregional tätig.

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Burgenland

7000 Eisenstadt, Marktstraße 3

T: (+43 2682 / 93080400 ), 0676-7222021, 0676-754 38 02

office @ oeziv-burgenland.at / www.oeziv-burgenland.at