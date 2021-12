Santander Consumer Bank kooperiert mit Elektroauto-Hersteller LEVC

Der Finanzdienstleister ist seit dem 1. Oktober Finanzierungspartner der London Electric Vehicle Company in Österreich.

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank bietet seit dem 1. Oktober Kredit- und Leasingangebote für die elektrisch betriebenen Nutzfahrzeuge des britischen Produzenten LEVC, London Electric Vehicle Company, an. Die Kooperation gilt sowohl für den Retail- als auch den Wholesale-Bereich und wurde bis 2024 vereinbart. Die Fahrzeuge des Neulings am heimischen Kfz-Markt werden derzeit exklusiv über die Grünzweig Automobil GmbH in Wiener Neudorf vertrieben. 2022 plant der E-Auto-Spezialist einen Ausbau seines Händlernetzes in Österreich.

Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank, freut sich auf die Zusammenarbeit: „ Wir sind sehr stolz darauf, mit LEVC eine aufstrebende und innovative Marke als neuen Partner im Kfz-Bereich gewinnen zu können. Damit erweitern wir unser bestehendes Kooperationsnetzwerk um einen spannenden Player am Zukunftsmarkt E-Mobilität und bauen unsere Rolle als führender Kfz-Finanzierer in Österreich aus. “

Martin Rada, Managing Director LEVC Europe, ergänzt: „ Wir freuen uns sehr, mit der Santander Consumer Bank den idealen Finanzierungs-Partner für die Etablierung unserer Fahrzeuge in Österreich gefunden zu haben. Auf gute Zusammenarbeit! “

Über die London EV Company Ltd.

Die London Electric Vehicle Company Ltd., kurz LEVC, ist ein britischer Nutzfahrzeug-Hersteller mit hochmodernem Fertigungsstandort in Ansty, Coventry. Aktuell hat das Tochterunternehmen des chinesischen Geely-Konzerns mit dem TX Taxi, dem TX Shuttle und dem VN5 drei Autos mit Elektroantrieb und Range Extender im Portfolio. Die intuitive eCity-Technologie der Fahrzeuge lässt Reichweitenangst der Vergangenheit angehören: Die Kombination aus praxistauglicher Langstreckenfähigkeit und Emissionsfreiheit bietet optimale Flexibilität fuer die Nutzer. Neben der Kooperation mit der Santander Consumer Bank in Österreich, arbeitet LEVC auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden mit Santander zusammen.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Verbraucherkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit über 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2021 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 350.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Juni 2021 verfügt die Gruppe über 10.000 Filialen, beschäftigt 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Millionen Kundinnen und Kunden.

