Alfred Zens wird Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur

Folgt ab April 2022 auf Helmut Krenn

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Wirksamkeit vom 1. April 2022 wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung DI Alfred Zens, MBA zum Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur bestellt. Er folgt damit Helmut Krenn nach, der mit Ende März 2021 in den Ruhestand geht.

Alfred Zens wurde 1963 geboren und schloss im Jahr 1991 sein Studium der Elektrotechnik mit dem Wahlfach Biomedizin an der Technischen Universität Graz ab. The Open University (UK) schloss er 2004 mit dem Master of Business Administration ab. Von 2020 bis 2021 besuchte er den Universitätslehrgang Professionelle Aufsichtsrats- und Gremientätigkeit an der Donau Universität Krems. Zens arbeitet seit rund 30 Jahren im Gesundheitswesen in verschiedenen technischen und kaufmännischen Positionen. Unter anderem war er von 2007 bis 2014 Regionalmanager der NÖ Landeskliniken Holding, seit 2015 ist er Geschäftsführer bei EBG MedAustron GmbH in Wiener Neustadt.

