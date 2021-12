AdSimple Datenschutz Generator mit mehr als 500 anwaltlich geprüften Datenschutztexten

Rechtzeitig zu Jahresende erhielt der AdSimple Datenschutz Generator seinen 500. Datenschutztext. Zudem wurden bestehende Texte aufgrund neuer Standardvertragsklauseln aktualisiert.

Gänserndorf (OTS) - Mit dem 500. anwaltlich geprüften Datenschutztext hat AdSimple im Jahr 2021 das Angebot an Datenschutztexten für Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich und Deutschland vervierfacht. User können nun aus über 500 anwaltlich geprüften Datenschutztexten genau jene Services wählen, die für die eigene Website relevant sind. Der AdSimple Datenschutz Generator erstellt in wenigen Sekunden eine Datenschutzerklärung, die das Risiko eines DSGVO-Verstoßes deutlich minimiert. Die Services sind im Datenschutz Generator in 24 verschiedene Kategorien gegliedert. Über ein eigenes Eingabefeld können einzelne Textbausteine bzw. Services gesucht und ausgewählt werden. Falls ein gewünschter Datenschutztext fehlt, können User*innen den Namen des Service eintragen und der Text wird zeitnah in das Angebot aufgenommen.

Neben den neuen Texten wurden auch viele bestehende Datenschutztexte aktualisiert. Grund dafür war die überarbeitete Version der Standardvertragsklauseln, die die Europäische Kommission Mitte des Jahres 2021 veröffentlichte. Diese Klauseln dienen als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten oder einer Datenweitergabe dorthin. Davon sind vor allem US-amerikanische Dienste wie etwa Google Analytics oder Microsoft betroffen. Nachdem das Privacy Shield als ungültig erklärt wurde, sind die Standardvertragsklauseln (SCCs) die wichtigste Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in Drittstaaten.

Mit über 500 anwaltlich geprüften Datenschutztexten zählt der AdSimple Datenschutz Generator zu den größten Anbietern im deutschsprachigen Raum. AdSimple bietet neben einer kostenlosen Version auch eine White-Label-Lösung ohne Verlinkung und Quellverweis an.

Über 500 anwaltlich geprüfte Datenschutztexte! Minimieren Sie Ihr Risiko eines DSGVO-Verstoßes und erstellen Sie in wenigen Minuten eine passende Datenschutzerklärung für Ihre Website. Jetzt Datenschutzerklärung generieren

Rückfragen & Kontakt:

AdSimple® GmbH

Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf

+43 2282 / 60 715 office @ adsimple.at