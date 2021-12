BAUHAUS spendet der Caritas 100.000 Stück Mund-Nasen-Schutzmasken

Wels (OTS) - BAUHAUS zeigt aktuell in der außergewöhnlichen Corona-Situation soziale und regionale Verantwortung. Gerade jetzt sollten die Menschen im Sinne von Gemeinschaft und Fürsorge füreinander einstehen. BAUHAUS lebt diesen Gedanken. Deswegen unterstützt BAUHAUS die Caritas mit 100.000 Stück Mund-Nasen-Schutzmasken, die diese wiederum an Menschen in Not weiter verteilen möchte. Am 20. Dezember übergab Heinz Reithner, Geschäftsführung von BAUHAUS Österreich, symbolisch die MNS-Masken an Frau Christiane Dangl von der Caritas.

BAUHAUS –Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten

Bereits 1972 brauchte BAUHAUS eine neue Idee nach Österreich: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Österreich 20 Fachcentren entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 270 Mal vertreten. Jedes der Fachcentren ist in 15 Fachgeschäfte untergliedert. Seinem Grundkonzept – Fachhandelsqualität und Produktvielfalt zu besten Preisen – ist BAUHAUS bis heute treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz Reithner

Geschäftsführung

BAUHAUS Österreich

Tel. 07242-625-101, Fax. 07242-625-9101

Mail: manuela.krauter @ bauhaus.at