Aktueller Bericht zur Gülen Bewegung

Dokumentationsstelle Politischer Islam veröffentlicht neues Grundlagenpapier

Die neueste Ausgabe der Grundlagenberichte des Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischen Extremismus (Dokumentationsstelle Politischer Islam) beschäftigt sich mit der Gülen-Bewegung, die ihren Ursprung in der Türkei hat. Deren Gründer, Fethullah Gülen, beklagt einen Mangel an islamischen Einflüssen in der Gesellschaft und strebt auf der Grundlage global vernetzter Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen sowie auf Medieneinrichtungen danach, die Gesellschaft zu transformieren und den Weg für eine neue islamische Blütezeit zu ebnen. Hervorgegangen aus der Nurculuk-Bewegung Said Nursîs entwickelte sich die Gülen-Bewegung zu einem vielverzweigten, hierarchisch strukturierten Netzwerk aus Dialog-Instituten, Bildungs- und Medieneinrichtungen sowie aus in unterschiedlichen Branchen tätigen (Geschäfts-) Unternehmen. Vor allem seit dem Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 geht die dortige Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan repressiv gegen Anhänger/innen und Unternehmen der Gülen-Bewegung sowie gegen andere oppositionelle Gruppen vor. Trotz dieser Rückschläge verfolgt die Gülen-Bewegung nach wie vor das langfristige Ziel, die Gesellschaft nach ihrem Islam- und Werteverständnis zu transformieren. Erreicht werden soll dies durch eine „Goldene Generation“, die primär aus zur Bewegung gehörenden Bildungseinrichtungen und sogenannten „Lichthäusern“ entstehen soll.

Der Bewegung nahestehende Nachhilfeeinrichtungen können in Österreich vor allem in Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich ausgemacht werden, in Wien zudem eine Privatschule. Während in diesen Einrichtungen offiziell Ideale wie Bildung und Toleranz vermittelt werden, erfolgt in den sogenannten Lichthäusern der Gülen-Bewegung unter weitaus autoritäreren Rahmenbedingungen die Heranbildung junger Kader, die eine an den Idealen der Bewegung orientierte Umgestaltung der Gesellschaft herbeiführen soll.

Bedingt durch die von der Türkei ausgehende Verfolgung befindet sich die Bewegung gegenwärtig in einer Phase der Neuorientierung, wobei es hinsichtlich künftiger Aktivitäten Anzeichen gibt, die auf auf eine zunehmende Expansion außerhalb der Türkei schließen lassen.

Die Reihe „Grundlagenbericht“ des Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischen Extremismus (Dokumentationsstelle Politischer Islam) bietet eine kompakte und umfassende Übersicht zu relevanten Akteuren und Strukturen des Politischen Islam für die breite Öffentlichkeit.

Sämtliche Veröffentlichungen können auf www.dokumentationsstelle.at abgerufen werden.

