Meilenstein für Anadi Bank: Mehr als 100 Partnertrafiken bei MARIE

Klagenfurt (OTS) - Bereits kurze Zeit nach Start des landesweiten Rollouts überschreitet die Anadi Bank bei der Kooperation „MARIE“ die Marke von 100 Partnertrafiken. Gemäß dem MARIE-Motto „Die Bank kommt in die Trafik“ dürfen sich immer mehr Kund:innen in ganz Österreich über Bankdienstleistungen in einer Trafik in ihrer Nähe freuen. Das Geschäftsmodell überzeugte auch im Branchen-Ranking des „Börsianer“ und brachte der Anadi Bank die Auszeichnung "Innovativste Bank Österreichs“ ein. CEO Christian Kubitschek: „MARIE ist sichtbarer Ausdruck unserer FinTech-DNA.“

Die Kooperation zwischen Österreichs Trafiken, der PROTrafik Service GmbH und der Anadi Bank bringt unter der Marke MARIE moderne Bankdienstleistungen in die Trafik. „Wir haben die Kooperation in kürzester Zeit aufgesetzt und nach nur drei Monaten im Markt bereits die Marke von 100 Partnertrafiken geknackt. Die Anadi Bank vereint FinTech-DNA mit den Möglichkeiten einer Vollbank – und MARIE ist sichtbarer Ausdruck und gelebtes Beispiel dafür“ , sagt Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank. Trafiken sind in Österreich ein hochfrequenter Vertriebskanal mit bis zu einer Million Kund:innen pro Tag und die bisher an Bord genommenen Trafiken bedienen bereits ein großflächiges Einzugsgebiet, das fortlaufend erweitert wird. Das hybride Geschäftsmodell – digitale Services kombiniert mit einem hochfrequenten Vertriebskanal – dient zudem als wichtige Stütze im Bereich der Nahversorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen, während österreichweit laufend Bankfilialen geschlossen werden.

Konsequenter Rollout in ganz Österreich

Mit MARIE entsteht ein völlig neuer und einfacher Zugang zu Bankdienstleistungen. „MARIE ist ein disruptives Geschäftsmodell, ein echter Game Changer auf dem Markt. Die nächsten Schritte haben wir bereits gesetzt und rollen MARIE seit September landesweit aus“ , kündigt Alp Dalkilic, CDO im Vorstand der Anadi Bank, an. Der Zugang zu Bankprodukten ist denkbar einfach: Die Anadi Bank stellt den Partnertrafiken kostenfrei ein Tablet zur Verfügung, das direkt mit den Banksystemen verbunden ist. Die Anadi Bank übernimmt auch die Schulungen von Trafikant:innen bzw. Mitarbeiter:innen. Konten, Karten, Ein- und Auszahlungen sowie Konsumentenkredite sind aktuell verfügbar und können nahtlos direkt in der Trafik abgeschlossen werden. Das Produktangebot wird zudem über die Zeit schrittweise erweitert werden.

Preiswürdig: MARIE als größte Innovation am Markt

Jährlich zeichnet das Fachmagazin „Börsianer“ im umfassenden Branchen-Ranking die besten heimischen Finanzunternehmen aus: 2021 überzeugte die Anadi Bank und holte den Sieg in der Sonderkategorie „Innovation“. Das Geschäftsmodell MARIE trug dabei maßgeblich zur Prämierung bei und wurde von der Jury als einzigartige Innovation am Markt hervorgehoben. Darüber hinaus punktet die Anadi Bank mit ihrem Online-Ratenkredit: Die „ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien“ zeichnet das Institut im Dezember 2021 als Testsieger mit Bestnoten für Konditionen und Kundendienst aus.

Anadi Bank: Vollbank mit FinTech-DNA

Der Begriff FinTech trägt die Kombination von Finanz und Technologie im Namen. Einerseits sehen viele die Stärken von FinTechs primär in Technologie und Agilität, wohingegen bei Finanzthemen Nachholbedarf zu erkennen ist – so gibt es kaum ein FinTech, das Kredite vollumfänglich anbieten kann. Andererseits sind viele Banken oft zu träge und langsam, um bei Agilität und schneller Umsetzung innovativer Ideen ganz vorne dabei zu sein. „Als Anadi Bank vereinen wir die Innovationskraft und Entscheidungsgeschwindigkeit eines FinTech mit den Möglichkeiten und Erfahrungen einer etablierten Vollbank“ , sagt CEO Kubitschek.

