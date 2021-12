Es weihnachtet in Springfield! ORF-Premiere für „Die Simpsons“ reden Österreichisch: „Der Weg des Hundes“ am 23. Dezember

Außerdem: Neue Weihnachtsfolgen mit „Sommer-Weihnacht in Springfield“ und „Es ist ein Todd entsprungen“ ab 16.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - „Die Simpsons“ feiern Weihnachten wieder auf Österreichisch: Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Yasmo stürzen sich am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, um 17.35 Uhr in ORF 1 vergnügt in ihr nächstes Abenteuer. Haustier Knecht Ruprecht gerät entsetzt in Rage, als man ihm seine geliebte Weihnachtsmütze wegnehmen will! Ein Dacapo der Spezialfolge mit rot-weiß-roter Starbesetzung steht am Donnerstag, dem 24. Dezember, um 19.55 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Bereits um 16.45 Uhr feiern „Die Simpsons“ in der ORF-Premiere „Sommer-Weihnacht in Springfield“, bevor es um 17.15 Uhr ein Wiedersehen mit der österreichisch vertonten Spezialfolge „Weihnachten in Florida“ gibt. Und um 19.05 Uhr lässt die neue Folge „Die Simpsons: Es ist ein Todd entsprungen“ Weihnachtstimmung in Springfield aufkommen.

Mehr Neues von „Die Simpsons“ gibt es dann ab 10. Jänner in ORF 1, wenn immer montags um 17.15 Uhr neue Episoden der 33. Staffel als ORF-Premiere zu sehen sind.

Mehr zu den Inhalten der ORF-Premieren:

„Die Simpsons: Sommer-Weihnacht in Springfield“ um 16.45 Uhr

Die Filmproduzentin Mary Tannenbaum, die sich ganz auf Frauen als Zielgruppe spezialisiert hat, wird nach Springfield geschickt. Dort sind die Dreharbeiten für einen Weihnachtsfilm ins Stocken geraten. Die Simpsons vermieten Barts Zimmer an die Produzentin. Doch so ganz kann Mary sich mit dem schnarchigen Kleinstadtleben nicht anfreunden. Das scheint sich zu ändern, als ihr Seymour Skinner über den Weg läuft. Regie: Timothy Bailey

„Die Simpsons“ reden Österreichisch: „Der Weg des Hundes“ am 23. Dezember um 17.35 Uhr

Der Hund der Simpsons, Knecht Ruprecht, scheint ein Trauma erlitten zu haben. Als Marge ihm eine Santa-Claus-Mütze wegnehmen will, wird er plötzlich aggressiv und beißt zu. Um ihr vielgeliebtes Haustier nicht einschläfern lassen zu müssen, beschließt die Familie, eine Tierpsychologin für Knecht Ruprecht zu engagieren. Sie soll sein schweres Trauma beheben. Mit den Stimmen von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart), Yasmo (Lisa) u. a.

Die Synchronisation von „Die Simpsons: Der Weg des Hundes“ wurde von MG-SOUND Studios Wien im Auftrag des ORF produziert.

„Die Simpsons: Es ist ein Todd entsprungen“ um 19.05 Uhr

Es ist Weihnachten in Springfield. Während Marge mit ihrer Familie den Baum dekoriert, spielt Maggie mit dem Weihnachtsschmuck und beginnt, davon zu essen. Bart fällt beim Schmücken des Christbaums eine Dekoration mit der Aufschrift „Todds erstes Weihnachten“ ins Auge. Sie ist der Anstoß für eine Geschichte, die sechs Jahre zurückliegt. Maggie und Nachbarsbub Todd waren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt. Regie: Steven Dean Moore

