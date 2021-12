Rosehill Foodpark® – Eröffnung des modernsten Fast Casual Multimarken-Restaurants Europas

Der erste von zahlreichen Foodparks öffnet seine Pforten an der A1 in Haag.

Wien/Haag (OTS) - Mit der Eröffnung des landesweit ersten Rosehill Foodparks® leitet der heimische Gastronomie-Experte TQSR Group die Zukunft auf Österreichs Autobahnen ein. Am ehemaligen Rosenberger-Standort an der A1 in Haag steht ab sofort Österreichs modernstes Fast Casual Multimarken-Restaurant. Neben fünf attraktiven Gastronomie-Marken, wie u.a. BURGER KING®, Rosenberger® und Coffeeshop Company® und einem eigens gegründeten WC-Konzept namens The LOO®, vereint das neue Gastro-Konzept Vielfalt, Innovation und Modernität unter einem Dach und sagt überteuerten Autobahn-Preisen den Kampf an. Bereits im kommenden Jahr folgen weitere Rosehill Foodparks®, die österreichweit den Platz bestehender Rosenberger-Raststationen einnehmen werden.

Rosehill Foodpark® – Der Beginn einer neuen Ära auf Österreichs Autobahnen

Das neue Multimarken-Gastronomie-Konzept Rosehill Foodpark® ist das nachhaltigste, vielfältigste, innovativste und modernste Konzept, das Reisende auf Österreichs Autobahnen bis dato erleben durften.

„ Auslöser für die Entwicklung des Rosehill Foodparks® war die Erkenntnis, dass das bestehende Gastronomieangebot auf Österreichs Autobahnen bereits seit Jahren nicht mehr zeitgemäß ist. Baulich befinden sich die heimischen Raststätten in einem teils maroden Zustand. Vor allem aber die Qualität der Speisen, überteuerte Preise, lange Zubereitungszeiten sowie der Zustand der WCs werden den Ansprüchen einer modernen, immer schnell-lebigeren Gesellschaft nicht mehr gerecht “, sagt Hartmut Graf, CEO der TQSR Group.

Durch seine einzigartige Vielfalt an Marken, Speisen und Getränken übertrifft der Rosehill Foodpark® sämtliche bestehenden Gastronomie-Konzepte. Mit einem In- und Outdoor Kinderspielbereich, einer Business Lounge für Geschäftsreisende oder einer Hundezone bietet Rosehill® für Groß und Klein, Zwei- und Vierbeiner sowie Privat- und Geschäftsreisende ein breites und einzigartiges Leistungs-Spektrum.

Innovation spiegelt sich im Rosehill Foodpark® vor allem im Fortschritt und der Qualität wider und zieht sich durch sämtliche Bereiche. Betrieben durch eine Photovoltaik-Anlage, verfügt das innovative Gastro-Konzept zudem über digitale Bestellterminals sowie hochauflösende, digitale Menü Boards und Infoscreens mit aktuellen Wetter-News.

Mit einer nachhaltig gestalteten, hellen, offenen und einladenden Architektur, geprägt von Eleganz und Zeitgeist, wurde mit Rosehill® eine moderne Umgebung geschaffen, die den Foodpark zur Genusswelt und zu einem Ort mit Wohlfühlcharakter macht.

Damit revolutioniert der Rosehill Foodpark® Österreichs Autobahnlandschaft. Mit ihm beginnt eine neue Ära des Reisens.

Fast Casual Dining – In Kombination mit attraktiven, leistbaren Preisen

Das Konzept des Rosehill Foodparks® fußt in seinen Grundzügen auf dem „Fast Casual Dining“-Ansatz.

„Fast Casual“ verbindet frische und qualitativ hochwertige Produkte aus der Fullservice- mit dem Geschwindigkeitsaspekt der Quick Service-Systemgastronomie. Die offene, einladende Bauweise des Rosehill Foodparks® und der damit verbundene Front-Cooking Ansatz, bei dem eine Vielzahl der Speisen frisch vor den Augen der Gäste zubereitet wird, tragen abermals zum Fast Casual Restaurant-Gedanken bei.

Einzig hinsichtlich seiner Preisgestaltung unterscheidet sich Rosehill® von üblichen Fast Casual Restaurants. Hierzu Hartmut Graf: „ Während sich Fast Casual Dining üblicherweise auch dadurch auszeichnet, dass die höhere Produktqualität und Geschwindigkeit in entsprechend höheren Preisen resultieren, gehen wir mit Rosehill® einen anderen Weg: Durch effizient gestaltete Prozesse und eine hohe Besucher-Frequenz gelingt es uns mit attraktiven, leistbaren Preisen dem überteuerten Preisniveau auf Österreichs Autobahnen den Kampf anzusagen. “

BURGER KING® und Coffeeshop Company® – Die „Must-haves“ der ÖsterreicherInnen

Mit BURGER KING® und Coffeeshop Company® finden sich im Rosehill Foodpark® zwei Marken wieder, die den ÖsterreicherInnen bereits bekannt sind und ein breites Spektrum an beliebten Speisen und Getränken abdecken.

Auf offener Flamme gegrillte Burger, der in den USA 1954 gegründeten Burger-Kette, treffen hier auf trendige Kaffeekreationen eines Coffeeshop-Konzepts mit Ursprung in Wien, getreu dem Slogan „Home in Vienna“. Hierzu Hartmut Graf: „ Im Zuge der Entwicklung von Rosehill® haben wir umfangreiche Studien durchgeführt, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse unserer Gäste zu erhalten. Hierbei hat sich gezeigt, dass sowohl Burger- als auch Kaffeekreationen ein absolutes Must-have unseres Multimarken-Konzepts sind. “

Graf hierzu weiter: „ Ziel der Markenvielfalt soll sein, jedem Teil der Bevölkerung ein passendes Angebot zu unterbreiten, sodass eine Pause im Rosehill Foodpark® jedem Reisenden einen besonderen Mehrwert bietet. "



Rosenberger® – Der Pionier des Rastens, als Teil von Rosehill® neu interpretiert

Mit Rosenberger® hält die TQSR Group die bekannteste österreichische Gastronomiemarke in ihren Reihen. Eine Marke, die sich seit 1972 als Pionier des Rastens in die Herzen der ÖsterreicherInnen gekocht hat, erfährt mit der Eröffnung des ersten Rosehill® Standortes in Haag einen völlig neuen Impuls.

Neben anderen bekannten Marken bildet Rosenberger® zukünftig – unter der Dachmarke Rosehill Foodpark® – eines von zahlreichen Gründen für einen Besuch des neuen Gastronomie-Konzepts.

Mit der Eingliederung der Marke geht eine Modernisierung der Speisen-Zubereitung einher. So wird bei Rosenberger® unter dem Dach des Rosehill Foodparks® ab sofort nach Vorbild des Fast Casual Gedankens gekocht und das Speisensortiment auf traditionell-österreichische Küche sowie ein umfangreiches Frühstücksangebot spezialisiert.

Bei der Namensentwicklung des Rosehill Foodparks® hat die Marke Rosenberger® eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Hierzu Hartmut Graf: „ Der Name „Rosehill“ ist eine Hommage an die Marke Rosenberger®, die über Jahrzehnte die österreichische Autobahnlandschaft geprägt hat. Unserem Slogan „Die Zukunft einer Tradition“ folgend, verkörpert der Rosehill Foodpark® die modern interpretierte, international ausgerichtete Dachmarke unseres Fast Casual Multimarken-Restaurant Konzepts, das verschiedene Food-Marken wie Rosenberger® und BURGER KING® unter einem Dach vereint. “

Fast’and’Fresh® & Presto Cucina Italiana ® – Die Newcomer unter den Lifestyle-Gastromarken

Mit Fast’and’Fresh® und Presto Cucina Italiana® komplettiert die TQSR Group das gastronomische Angebot des Rosehill Foodparks® mit zwei eigens gegründeten Newcomer-Marken.

Fast’and’Fresh® ist die richtige Adresse für alle, die sich bewusst ernähren und dabei keine Kompromisse beim Geschmack eingehen wollen. Ob proteinreich, low-carb, kalorienarm oder vegan – das hippe und auf leckere Bowls spezialisierte Food-Konzept trifft mit seinen frischen und vielfältigen Zutaten den Puls der Zeit.

Presto Cucina Italiana® hingegen gibt jedem Gast ein kleines Stück „bella italia“ mit auf den Weg. Frische Zutaten, wie sonnengereifte Tomaten, ausgewählte italienische Kräuter und Grana Padano machen die ofenfrischen, selbst entwickelten Pizzeritos® und leckeren Pasta-Kreationen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Beide Marken verkörpern mit ihrem trendigen und gleichermaßen hochwertigen Auftreten einen Lifestyle, der den Bedürfnissen unserer modernen, bewusster-lebenden Gesellschaft gerecht wird.

The LOO® – Die Wohlfühloase unter den WC-Konzepten

Mindestens ebenso wichtig wie das gastronomische Angebot ist für Reisende auf Österreichs Autobahnen die Sauberkeit und das Ambiente der örtlichen WC-Anlagen. Diesem Gästewunsch folgend hat die TQSR Group mit The LOO® eine WC-Eigenmarke entwickelt, deren Konzept sich durch echtes Islandmoos, Raumbeduftung und Musikbegleitung auszeichnet und einen Besuch somit zur absoluten Wohlfühlerlebnis werden lässt.

Ein Kraftakt – Mithilfe erfolgreicher Partnerschaften

Wie ein Großteil der Gastronomie hat auch Rosenberger® unter den Covid-Beschränkungen gelitten. Ein stark gesunkener Reiseverkehr, teils bedingt durch geschlossene Landesgrenzen, hat zu einer massiven Reduktion der Gästeanzahl geführt. Mithilfe von Kurzarbeit und anderer staatlicher Hilfen ist es der TQSR Group letztlich gelungen den Betrieb fortzuführen und zeitgleich die Transformationsphase hin zum neuen Rosehill® Konzept einzuleiten.

So sind von der Übernahme der Marke Rosenberger® durch die TQSR Group im April 2019 bis zur heutigen Eröffnung lediglich zweieinhalb Jahre vergangen. Einen entscheidenden Beitrag hierzu haben eine Vielzahl starker Partner geleistet, ohne die eine so zügige Realisierung des Projekts nicht möglich gewesen wäre.

So gilt der Dank zunächst den Architektur- und Planungsexperten AICHINGER und DERENKO, die bei der konzeptionellen Raum- und Ambiente-Gestaltung des innovativen Multimarken-Gastrokonzepts federführend waren. Weiters sind SCHMID PROJEKTENTWICKLUNG, SCHMID HOCHBAU sowie IBS zu nennen, die hervorragende Arbeit bei der Einreich-, Ausführungs- und Detailplanung, bei der Errichtung des Gebäudes sowie der Ausführung der Gebäudetechnik und Sanitäranlagen geleistet haben. Auch sämtliche Laden- und Küchenbau- sowie Tischlerarbeiten wurden mit einem hohen Grad an Professionalität der Firmen FRANKE FOODSERVICE und TISCHLEREI KRUMBÖCK ausgeführt.

Nicht zuletzt gilt der Dank der ASFINAG, der Stadt Haag sowie der Raiffeisenlandesbank OÖ, die das Projekt von Tag eins an unterstützt und begleitet haben. Hierzu Hartmut Graf: „ Die Begeisterung für die Umsetzung dieses Zukunftsprojekts für Österreichs Autobahnen war seitens der ASFINAG von Beginn an zu spüren. In Haag und Umgebung ist die Vorfreude für die Eröffnung des landesweit ersten Rosehill Foodparks® riesig gewesen. Und mit der Raiffeisenlandesbank OÖ haben wir nicht nur für dieses Projekt, sondern auch längerfristig für die Modernisierung weiterer Standorte einen kompetenten und verlässlichen Finanzierungspartner an unserer Seite. “

Auch seitens der ASFINAG gibt es Zuspruch für das neue Konzept. So heißt es laut Christian Ebner, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH: „ Mit diesem in Österreich und Europa einmaligen Konzept gelingt es, das Rastangebot und -service auf Österreichs Autobahnen weiter auszubauen und zu modernisieren und damit die Pause zwischendurch noch attraktiver zu gestalten. “

Die Ära Rosehill® – Der Beginn einer österreichweiten Expansion

Für 2022 ist bereits die Eröffnung dreier weiterer Rosehill Foodparks® geplant. So sollen im kommenden Jahr die Standorte in St. Pölten, Eisentratten und Hohenems schrittweise zum innovativen Multimarken-Konzept umgewandelt werden.

Ziel des Gastronomie-Experten ist es sämtliche bestehende Rosenberger-Standorte in den kommenden zwei bis drei Jahren in Rosehill Foodparks® umzugestalten und somit seine Vorreiterrolle in Sachen kulinarischer Vielfalt, Modernität und Innovation auf Österreichs Autobahnen sukzessive auszubauen.

