ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“: Zum Ende der Teilnahmefrist Zwei-Millionen-Grenze durchbrochen

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Nicht für möglich gehaltener Wert“

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hatte am 22. November 2021 im Rahmen der Sendung „Stöckl live“ den Startschuss zur ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“ gegeben – gestern, am 20. Dezember, endete die Teilnahmefrist. Und schon jetzt lässt sich sagen: Die Resonanz und Beteiligung an dieser landesweiten ORF-Initiative übertrifft alle Erwartungen. Mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich, exakt sind es 2.037.760, haben sich zur Impflotterie angemeldet, um mit ein wenig Glück einen der Hautpreise zu gewinnen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „War bereits das Übertreffen der Eine-Million-Teilnehmer/innen-Marke wenige Tage nach Beginn der Aktion ein kaum für möglich gehaltener Wert, übertrifft die Zahl von mehr als zwei Millionen noch einmal alle Erwartungen. Dieser Beitrag des ORF zur Bekämpfung der Pandemie wird dem Anspruch, Dienstleister für Österreich zu sein, mehr als gerecht. Ich bin stolz auf alle, die im ORF den Erfolg der Impflotterie möglich gemacht haben, vor allem aber auf alle diejenigen, die mit ihrer Impfung und ihrer Teilnahme aktiv zur Bewältigung der Krise beigetragen haben.“

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden insgesamt knapp 1.000 wertvolle Preise verlost – unter anderem als Hauptpreise ein Fertighaus, zwei Elektro-Pkws, Kücheneinrichtungen und Smart-TV-Geräte. Alle Preise werden von österreichischen Betrieben zur Verfügung gestellt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der „Impflotterie Österreich“ werden am 24. Dezember 2021 im Rahmen von LICHT INS DUNKEL in ORF 2 bekanntgegeben. Während des gesamten Tages werden dabei die Preisträger/innen der zehn Hauptpreise bekanntgegeben, der/die Gewinner/in des Einfamilienhauses wird kurz vor 18.00 Uhr verlautbart. Alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner werden postalisch verständigt. Alle Infos sind unter https://werimpftgewinnt.ORF.at abrufbar.

