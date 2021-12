SPAR Österreich verzichtet auf Feuerwerksverkauf

Für unsere Tiere, Kinder und die Umwelt

Salzburg (OTS) - Aus Respekt und Schutz für Menschen, Tiere und unser Klima hat sich SPAR Österreich entschieden keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen. Ab heuer wird es seitens SPAR Österreich in allen SPAR-Filialen, allen INTERSPAR-Hypermärkten und Maximärkten sowie bei den meisten selbstständigen SPAR-Einzelhändlern generell keinen Feuerwerkskörper-Verkauf mehr geben.

Das neue Jahr rückt näher und damit auch die Zeit der Raketen, Böller und Feuerwerkskörper in der Silvesternacht. SPAR Österreich setzt dieses Jahr ein Zeichen und verzichtet bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern. „Raketen und Böller lassen Tiere leiden, belasten durch Feinstaub unsere gute Luft, verunreinigen unsere Böden und verletzen zahlreiche Menschen. Das sind Gründe genug für uns, um den Feuerwerksverkauf einzustellen“, erläutert SPAR-Vorstand Mag. Markus Kaser und ergänzt: „Es freut mich auch sehr, dass die meisten SPAR-Kaufleute diesen Weg mit uns gehen und ebenfalls auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten.“



Feuerwerke schädlich für Luft und Natur

Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern steigt die Schadstoff- und Feinstaubbelastung explosionsartig an. In der Silvesternacht wird der Grenzwert von Feinstaub (PM10) an fast allen städtischen Messstellen in Österreich um das zehn- bis 15- fache überschritten. Aber nicht nur die Feinstaubwerte steigen durch die Silvesterfeuerwerke. Laut dem Umweltbundesamt verursachen die abgebrannten Knallkörper und Feuerwerksraketen zudem jährlich bis zu 1.000 Tonnen Müll. Dieser Müll kann für Wild- und Nutztiere gefährlich werden, da sie die Rückstände der Feuerwerkskörper für Futter halten. Aber auch unser Boden leidet durch die Knaller. Schwermetalle, wie Strontium, Arsen, Blei, Selen und Cäsium, geben dem Feuerwerk seine Farbe und werden bei der Explosion freigesetzt, fallen zu Boden und versickern in Böden und stehende Gewässer.



Lärm durch Feuerwerke belastet



Die Explosion von Feuerwerkskörper kann laut Umweltbundesamt bis zu 170 Dezibel erreichen. Zum Vergleich: ein Flugzeugstart bringt es auf 140 Dezibel und laut Experten beginnt bei 80 bis 100 Dezibel die Unbehaglichkeitsschwelle des Menschen. Wild- und Haustiere leiden aufgrund des guten Gehörs besonders unter dem Feuerwerkslärm. Für ältere Menschen, Kleinkinder sowie Tiere ist der Lärm eines Feuerwerks somit ein Stressfaktor. „Ich wünsche allen in Österreich eine schöne und fröhliche Silvesternacht und einen guten Start ins neue Jahr. Es würde mich freuen, wenn viele Menschen dieses Jahr auf das Feuerwerk daheim verzichten, für unsere Natur, unsere Kinder und Tiere“, so Kaser abschließend.

