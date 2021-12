"Licht ins Dunkel" am 23. und 24. Dezember 2021 im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Weihnachten steht auch in diesem Jahr im Zeichen von "Licht ins Dunkel". Unter dem Motto "Den Menschen sehen" wird am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, um 18.30 Uhr in ORF 2/B, ein ganz besonderer Film zu sehen sein: Gestalterin Patricia Schuller besucht den 16-jährigen Niklas Kainz und seine Familie in Hammerteich. Niklas hat wenige Tage nach seiner Geburt eine Gehirnblutung erlitten, seither ist er mehrfach behindert. Unterstützung bekommen er und seine Familie von MOKI Burgenland-Betreuerin Birgit Wiedenhofer. "Licht ins Dunkel" unterstützt auch die MOKI Burgenland, deren Geschäftsführerin, Doris Zoder-Spalek, in der Sendung über die Arbeit der Mobilen Kinderkrankenpflege berichten wird.

Drei Stunden regionales Programm aus dem Landesstudio

Am Heiligen Abend gibt es in ORF 2/B drei Stunden regionales Programm: Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr führt "Licht ins Dunkel"-Botschafterin und Moderatorin Patricia Schuller durch die Sendung. Gezeigt werden Familien und Menschen, sowie verschiedenste Projekte, die von "Licht ins Dunkel" unterstützt werden. Im Studio erwartet werden zahlreiche Gäste, Spender sowie die Spitzen des Landes: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bischof Ägidius Zsifkovics, Superintendent Robert Jonischkeit, Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics oder der ÖZIV-Burgenland-Präsident Hans Jürgen Groß.

Einer der Höhepunkte ist die Weltpremiere des Videos von der neu interpretierten Landeshymne zu 100 Jahre Burgenland von Starkomponist Christian Kolonovits kurz vor 15.00 Uhr. Dazu gibt es weihnachtliche Musik von Blasmusikensembles aus dem Burgenland. Auch das Jánoška Ensemble wird im weihnachtlichen Studio auftreten.

In der nationalen Nachmittagssendung von "Licht ins Dunkel" von 16.00 bis 18.00 Uhr gibt es einen Blick in die Bundesländer mit Schaltungen in die ORF-Landesstudios. Patricia Schuller wird sich aus Eisenstadt melden.

Alle Spendenmöglichkeiten für "Licht ins Dunkel":

Konto: AT20 6000 0000 0237 6000

Online: lichtinsdunkel.ORF.at

Spendentelefon 0800 664 24 12

SMS mit Spendenbetrag an 0800 664 24 12

