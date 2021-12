Weihnachtsspende: Höchste Spendensicherheit in Österreich

Studie zeigt: Österreichs Spender achten auf das Spendengütesiegel, Vertrauen in die Vereine ist groß.

Wien (OTS) - Weihnachten steht vor der Tür und damit läuft auch für Österreichs engagierte Spendenorganisationen die wichtigste Phase des Jahres. 25 bis 30% des jährlichen Aufkommens werden in der Vorweihnachtszeit gegeben. Essentiell beim Geben ist für die Bevölkerung die Sicherheit, dass Spenden zielgerichtet ankommen. Dies garantiert das Österreichische Spendengütesiegel, das für höchste Sicherheit und Transparenz steht. Für 15% aller Österreicher ist das Gütesiegel sogar ausschlaggebend bei der Spendenentscheidung.



Neben dem Wissen, wofür eine gemeinnützige Organisation eintritt, und der Betroffenheit von der Not anderer zählt die Sicherheit, dass die Spende zielgenau wirkt, zu den wichtigsten Motiven der Spendenden hierzulande. Für 60% ist es maßgebend, dass ihre Spenden unmittelbar bei den zugdachten Zwecken ankommen. Dabei spielt das Österreichische Spendengütesiegel eine besondere Bedeutung, wie Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, betont: „ Das Spendengütesiegel hat gemeinsam mit der Spendenabsetzbarkeit das Vertrauen in das Österreichische Spendenwesen nachhaltig beflügelt. Von den 850 Mio. Euro Spenden 2021 werden 500 Mio. jährlich nach den strengen Kriterien des Gütesiegels überprüft. Gemeinsam mit der Pflichtprüfung für die Spendenabsetzbarkeit sind über 95% des Spendensektors umfangreich geprüft. Das macht Österreich zu einem der sichersten Spendenländer der Welt. “

Die derzeit 273 Gütesiegel-Organisationen verpflichten sich freiwillig die Spendenverwendung durch unabhängige Steuerberater und Wirtschaftsprüfer jährlich auf Transparenz und Effizienz überprüfen zu lassen. Die Wirkung in der Bevölkerung ist groß, wie eine repräsentative Public Opinion-Umfrage zeigt: Die Hälfte der Menschen hierzulande kennt das Spendengütesiegel. Für jeden Siebenten ist es bei der Entscheidung für ein Spendenengagement ausschlaggebend. Alle Informationen zum Spendengütesiegel: www.osgs.at.

