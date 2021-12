Mückstein: Erste Lieferung von COVID-19 Arzneimittel in Österreich angekommen

Die Medikamente werden eingesetzt, um einen schweren Krankheitsverlauf bei Risikopatient:innen zu verhindern.

Wien (OTS) - Die ersten Medikamente zur Behandlung von COVID-19 bei Risikopatient:innen werden heute nach Österreich geliefert. „Als Gesundheitsminister war es für mich von höchster Priorität, schnellstmöglich auf die herausfordernde Situation zu reagieren, um COVID-19 Arzneimittel ehestmöglich für Bürger:innen zur Verfügung stellen zu können. Durch die kürzlich erfolgte EMA-Zulassung, können die ersten Arzneimittel bereits in den nächsten Tagen zum Einsatz kommen. Ich bin froh, dass wir in Österreich rasch reagiert haben und nun mit Therapien für positiv PCR-getestete Risikopatient:innen einen weiteren Schutz anbieten können. Die Arzneimittel stellen aber keine Alternative zur Corona-Schutzimpfung dar, sondern sollen Risikopatient:innen vor einem Krankenhausaufenthalt bewahren“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Es konnten bereits drei bilaterale Verträge zwischen Unternehmen und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zum Kauf von mehreren tausend Therapiezyklen abgeschlossen werden. Dadurch kann Österreich mit einem möglichst breiten Portfolio an Arzneimittel dienen und einige tausend Patient:innen behandeln.

Eingesetzt werden die Medikamente bei Risikopatient:innen, die PCR-positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Verabreichung der Medikamente erfolgt präklinisch, also vor krankenhäuslicher Behandlung, mit dem Ziel einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at