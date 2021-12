Neuer Kollektivvertrag für journalistische MitarbeiterInnen und kaufmännische Angestellte bei Zeitschriften und Fachmedien

Gehälter steigen um 2,8 %, ab 2023 einheitlicher Geltungsbeginn

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft GPA und der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) einigten sich in ihrer Verhandlung am 17.12.2021 auf ein Gehaltsplus von 2,8 % sowohl für Journalistinnen und Journalisten als auch für kaufmännische Angestellte.

Die monatliche Infrastrukturpauschale für angestellte Journalisten und ständig freie Mitarbeiter beträgt künftig 226,21 Euro. Die Tarifpositionen für ständig freie Mitarbeiter werden wie folgt festgesetzt: die Honorierung für reine A4-Textseiten beträgt 123,84 Euro und jene für Fotos 54,26 Euro.

Geltungsbeginn für JournalistInnen ist der 1.Februar 2022, für kaufmännische Angestellte der 1. Jänner 2022. Es wurde vereinbart, dass die nächste Anpassung der Tarifgehälter für JournalistInnen der 1. Jänner 2023 sein wird. Somit wird es künftig einen einheitlichen Geltungsbeginn geben.

Zudem wurde eine Dienstfreistellung mit Entgeltfortzahlung am Einschulungstag von Kindern vereinbart.

ÖZV-Präsidentin und die Verhandlungsleiterin der Arbeitgeberseite Claudia Gradwohl: „Der Abschluss, der einerseits auf die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen Rücksicht nimmt, und andererseits die aktuellen Herausforderungen wie steigende Papier- und Energiepreise berücksichtigt, kann als wirtschaftlich und sozial verträglich gewertet werden. Ich danke den Vertretern der Arbeitnehmerseite für das überaus konstruktive und sozialpartnerschaftliche Verhandlungsklima in einer so schwierigen Zeit für Österreichs Zeitschriften und Fachmagazine.“

„Angesichts schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in der Branche ist der Abschluss Ausdruck einer verantwortungsvollen sozialpartnerschaftlichen Kultur Insbesondere freut uns, dass trotz schwieriger Zeiten mit der Dienstfreistellung am Einschulungstag des Kindes ein Signal des Miteinanders gesetzt wurde und die Branche damit für junge Eltern attraktiviert wurde“, so Alice Rienesl, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA

