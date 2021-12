Lotto: Steirer knackt Dreifachjackpot und gewinnt 3,6 Mio. Euro

Solo-Sechser auch bei LottoPlus und Dreifachjackpot beim Joker

Wien (OTS) - Die Steirerinnen bzw. Steirer scheinen derzeit am besten mit dem neuen Lotto Ziehungstrichter zurecht zu kommen, denn nachdem der erste Sechser seit Einsatz der neuen Maschine vor zwei Wochen in der Steiermark erzielt wurde, gelang auch der zweite Volltreffer am vergangenen Sonntag in der Steiermark. Einem Oststeirer bzw. einer Oststeirerin glückte dieses Kunststück, und das bedeutete einen Gewinn von mehr als 3,6 Millionen Euro, denn immerhin ging es um einen Dreifachjackpot. Im neunten von zwölf Tipps auf einem Normalschein waren die „sechs Richtigen“ angekreuzt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es fünf Gewinne. Drei wurden in Niederösterreich erzielt, je einer in Tirol und in Kärnten. Jeder der fünf erhält rund 32.000 Euro.

LottoPlus

Einen Solo-Sechser gab es am Sonntag auch bei LottoPlus. Hier war ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin aus dem Mostviertel per Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 364.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zum dritten Mal in Folge keinen Gewinner im ersten Rang. Damit wartet am kommenden Mittwoch, bei der letzten Ziehung vor Weihnachten, ein Dreifachjackpot, der mit rund 800.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Dezember 2021

1 Sechser zu EUR 3.607.960,70 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.928,30 134 Fünfer zu je EUR 1.299,60 440 Vierer+ZZ zu je EUR 118,70 7.587 Vierer zu je EUR 38,20 10.372 Dreier+ZZ zu je EUR 12,50 112.606 Dreier zu je EUR 4,60 299.742 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 9 11 16 23 35 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Dezember 2021

1 Sechser zu EUR 364.232,30 68 Fünfer zu je EUR 1.254,60 3.618 Vierer zu je EUR 21,00 59.910 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 11 14 15 32 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Dezember 2021

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 664.751,98 – 800.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 128 mal EUR 880,00 1.197 mal EUR 88,00 12.452 mal EUR 8,00 123.492 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 8 6 7 6 8

