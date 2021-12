Oberösterreich gurgelt am Arbeitsplatz: LEAD Horizon, REWE & Lifebrain starten Pilotprojekt für Unternehmen

PCR-Gurgeltests für Firmen: Mit „Wir gurgeln – Business“ die Gesundheit der MitarbeiterInnen sichern

Tulln (OTS) - Angesichts der verpflichtenden 3G-Regelung am Arbeitsplatz und der Omikron-Variante starten LEAD Horizon und REWE in Kooperation mit dem Labor Lifebrain ein Pilotprojekt für Unternehmen in Oberösterreich: Mit „Wir gurgeln – Business“ können Firmen wöchentlich eine gewünschte Menge an PCR-Gurgeltestkits bestellen und diese an einem von ihnen ausgewählten REWE-Standort (BILLA, BILLA PLUS, BIPA, PENNY) in ihrer Umgebung abholen und nach Durchführen der Testung zur Auswertung dort wieder abgeben. Bei mehr als 300 Gurgeltestkits pro Woche ist auch eine direkte Anlieferung und Abholung möglich. Die Kosten für die Gurgeltests werden unter Einhaltung der Förderrichtlinien über das Austria Wirtschaftsservice (AWS) zurückerstattet.

Testen spielt nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Eindämmung der Corona-Pandemie – vor allem auch angesichts der sich ausbreitenden Virusmutation Omikron. „Nur mit regelmäßigem Testen kann man sich und andere umfassend schützen. Und nur so können Infektionsketten rasch unterbrochen werden. Das Testen am Arbeitsplatz spielt dabei eine essenzielle Rolle“, betont Karin Zeiler-Fidler, Geschäftsführerin von LEAD Horizon.

Daher stellt LEAD Horizon mit der REWE Group und Lifebrain ein neues Testprogramm für Unternehmen in Oberösterreich auf die Beine: Unternehmen können einmalig oder wöchentlich die gewünschte Menge an PCR-Gurgeltestkits für ihre Angestellten bestellen und diese in einer ausgewählten Filiale der rund 290 REWE-Standorte (BILLA, BILLA PLUS, BIPA, PENNY) in Oberösterreich abholen. Die Testung kann von den MitarbeiterInnen sowohl zu Hause als auch im Unternehmen durchgeführt werden. Die Rückgabe der Tests erfolgt wieder in der vereinbarten REWE-Filiale in der Umgebung. Für Unternehmen, die mehr als 300 PCR-Gurgeltestkits pro Woche und Standort beziehen, ist auch eine direkte Anlieferung und Abholung der Proben möglich. Die Bestellung der Testkits zu „Wir gurgeln – Business“ erfolgt über LEAD Horizon.

Austria Wirtschaftsservice übernimmt Testkosten

Die Tests werden täglich abgeholt und im Labor Lifebrain ausgewertet. Spätestens 24 Stunden später liegt das Testergebnis vor. Die Kosten für die PCR-Gurgeltests werden teilnehmenden Unternehmen unter Einhaltung der Förderrichtlinien vom Austria Wirtschaftsservice (AWS) zurückerstattet.

Gemeinsam haben LEAD Horizon, REWE Group und Lifebrain seit Jänner 2021 über 17 Millionen PCR-Tests im Rahmen von „Alles gurgelt!“ in Wien sowie in Pilotprojekten in Oberösterreich und Niederösterreich erfolgreich durchgeführt und das Prozedere laufend weiterentwickelt und optimiert.

„Mit diesem Angebot wollen wir Unternehmen im Vorgehen gegen die Corona-Pandemie unterstützen und ihnen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen zuverlässigen und unkomplizierten Zugang zur PCR-Testung zur Verfügung stellen“, betont Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

„Die Erfahrung aus dem Wiener ‚Alles gurgelt!‘ Programm zeigt: Es braucht einfach umzusetzende, niederschwellige und zuverlässige Testangebote, um die Infektionszahlen so gut wie möglich in den Griff zu bekommen“, erklärt Univ. Prof. Dr. Michael Havel, Geschäftsführer des Lifebrain Labors. „Speziell für Unternehmen wird regelmäßiges Testen angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle mehr denn je zur wichtigen Voraussetzung, um den ungestörten Betrieb aufrecht zu erhalten. 2G-plus ist die einzige wirkliche Lösung, um der Pandemie wirkungsvoll Einhalt zu gebieten.“

Company Dashboard für Management der „3G am Arbeitsplatz“-Regelung

Als Monitoring-Tool für die Testergebnisse bietet LEAD Horizon Unternehmen das Company Dashboard an: Dies ermöglicht einen Überblick über den 2,5G-Status der MitarbeiterInnen und vereinfacht das Reporting der durchgeführten Tests für die Abrechnung der Förderung beim AWS. (Weitere Informationen zur Förderung unter www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/covid-test-in-unternehmen und zum Company Dashboard unter www.lead-horizon.com/company-dashboard)

