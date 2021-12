Der erste Wiener Integrationsindex ist online!

Für den Integrationsindex 2020 wurden 104 Wiener Organisationen, Betriebe, NGOs und Parteien zu ihrer Integrationsfähigkeit befragt und bewertet.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Österreichischen Integrationsgipfels 2021 haben die Neuen Österreichischen Organisationen 104 Wiener Organisationen dazu befragt, inwieweit die gesellschaftliche Diversität in ihnen abgebildet ist. Eruiert wurden unter anderem der Anteil an Migrantinnen und Migranten in Führungspositionen, der Grad an Mehrsprachigkeit, eigene Integrationsprojekte, aber auch interne und externe Maßnahmen zur Förderung einer Organisationskultur, die Diskriminierung vorbeugt.

Fazit: Die Integration funktioniert, die Teilhabe nicht.

WIENER INTEGRATIONSINDEX 2020 (PDF):

https://www.ots.at/redirect/neueorganisationen



PRESSE:

https://neueorganisationen.at/news





