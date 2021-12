Welser Weihnachtsdorf geöffnet!

Shoppen, flanieren, eislaufen und die Weihnachtsstimmung genießen!

Wels (OTS) - Wels sperrt auf: Alles ist angerichtet für einen Weihnachtsbummel in der Welser Innenstadt. Mit den Öffnungen in Handel und Gastronomie hat auch ein Teil des Welser Weihnachtsmarktes geöffnet und die Open Air Eisfläche direkt neben dem Markt sperrt in den nächsten Tagen auf. Zusätzlich nutzen 9 von 10 Händler den verkaufsoffenen Sonntag, um den Kunden die Weihnachtseinkäufe zu ermöglichen.

Weihnachtshoppen mit Marktbesuch, Lichterpfad und Eislaufschwung

Mit dem Eistrapez, dem Lichterpfad und dem Weihnachtsmarkt gibt es in Wels vor Weihnachten noch zusätzliche emotionale und sportliche Freizeiterlebnisse für die ganze Familie. Die Anreize dienen dazu, in Weihnachtsstimmung zu kommen und noch den Weihnachtseinkauf in der geschmückten Innenstadt zu machen. Denn wo gibt es sonst noch so viel Weihnachtsstimmung? Die weihnachtliche Beleuchtung mit dem neuen Lichterpfad strahlt mit über 700.000 LED-Lichter und Kristallen, die Straßen und Plätze sind weihnachtlich dekoriert und die Geschäfte gefüllt mit den besten Weihnachtstipps, schönsten Wintertrends, inkl. bester Beratung. Ein entspanntes Weihnachtsshoppen von Shop zu Shop an der frischen Luft mit Einkehrschwung auf Bratwürstel und Baumkuchen am Weihnachtsmarkt sorgen für entspannte Shoppingmomente und echte Weihnachtserlebnisse in Wels.



Es duftet nach Weihnachten – klare Regeln am Weihnachtsdorf

Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen mit 2G Kontrollen, Registrierung und einer 250 Personenbeschränkungen ist der Markt geöffnet, um Kunsthandwerk, Bratwürstel, Baumkuchen, Punsch und verschiedene Waren den Kunden direkt vor Ort – auch mit Konsum am Markt – anbieten zu können. Öffnungszeiten täglich von 11:00 – 19:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Peter Jungreithmair

GF Wels Marketing & Touristik GmbH

peter.jungreithmair @ wels.at

+43 7242 6772219