Hörl: „Holiday-Ninja-Pass“ sorgt für schöne Weihnachts- und Urlaubstage

Gilt als Ausnahme für nicht vollständig geimpfte oder genesene schulpflichtige Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren aus dem In- und Ausland

Wien (OTS) - „Mit dem ‚Holiday-Ninja-Pass‘ erweitern Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bildungsminister Martin Polaschek ein erfolgreiches Konzept auch über die Weihnachtsfeiertage und die Ferien“, betont ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl. Der „Ninja-Pass“ sei als bestens erprobter Corona-Testpass für Schülerinnen und Schüler bewährt, wobei die Tests in den Schulen gemacht werden – der Pass gilt dann als Zutritts-Nachweis für all jene Bereiche, in denen von Kindern und Jugendlichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt wird. Hörl: „Nun wird er in der ‚Holiday‘-Version als Nachweis für österreichische schulpflichtige Jugendliche, als auch für schulpflichtige Urlaubsgäste aus dem Ausland gelten. Die Bundesminister Köstinger und Polaschek sichern den Kindern und Jugendlichen somit eine schöne Weihnachts- und Ferienzeit.“

Es sei dies eine praktikable Lösung, die nun für die Feiertage ausgebaut werde und neben den Kindern auch der heimischen Tourismuswirtschaft zugutekomme. Der „Holiday-Ninja-Pass“ sei eine Ausnahmeregelung für nicht bzw. nicht vollständig geimpfte oder genesene schulpflichtige Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren aus dem In- und Ausland und stelle eine einfache Zutrittslösung dar, von der Familien und Unternehmen profitieren. Der ÖVP-Tourismussprecher abschließend: „Die Tourismusbranche hat sich wie zuletzt auch bestens auf die Wintersaison vorbereitet und steht mit wirksamen Sicherheitskonzepten gegen die Pandemie den Gästen offen. Mit dem auf die Weihnachtsferien ausgeweiteten ‚Ninja-Pass‘ hat Ministerin Elisabeth Köstinger einen wichtigen Schritt gesetzt, mit dem Kinder und Familien schöne Feiertage erleben und Hoteliers und Gastronomie überleben können.“ (Schluss)

