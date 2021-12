MAXimum VERSTAPPEN - der fliegende Holländer

Die exklusive ServusTV-Doku über den neuen Formel-1-Champion am Mo., 20.12., ab 20:15 Uhr. Plus: Verstappen zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Wals (OTS) - Er ist eines der größten Talente, das die Formel 1 je gesehen hat. Max Verstappens epischer Kampf gegen Lewis Hamilton in der Saison 2021 hat die Motorsportwelt bis zur letzten Kurve elektrisiert. Was den 24-jährigen Niederländer antreibt, wie er zu dem kompletten Rennfahrer wurde, der er heute ist, und welche Weggefährten ihm wie zur Seite standen – das zeigt die exklusive ServusTV-Doku über den neuen Weltmeister am Montag, ab 20:15 Uhr. Im Anschluss ist Verstappen zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“.



Die exklusive ServusTV-Doku zeigt u. a., welche Personen am Aufstieg von Max Verstappen zu einem der Top-Piloten in der Königsklasse des Motorsports maßgeblichen Anteil haben. In einem ausführlichen Interview erzählt Vater Jos Verstappen, in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren selbst bei 107 Formel-1-Rennen am Start, wie sein Sohn früh die Begeisterung fürs Rennfahren entdeckte, durch welch harte Schule Max am Weg nach oben gehen musste und was eine einsame Tankstelle in Italien zu seiner Charakterbildung beigetragen hat.



Red Bull Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der Verstappen mit 17 Jahren zur Scuderia Toro Rosso holte und so zum jüngsten Formel-1-Piloten der Geschichte machte, kommt ebenso zu Wort wie Max' damaliger Teamchef Franz Tost. Weitere Gesprächspartner sind u. a. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger und ServusTV-Experte Nico Hülkenberg.



Verstappen zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Im Anschluss an die Doku ist Max Verstappen am Montag zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“, ab 21:10 Uhr bei ServusTV. In der großen Jahresabschlussgala hat der Niederländer bei ServusTV seinen ersten Auftritt als frischgekürter Formel-1-Weltmeister. Verstappen führt die geballte Star-Power in der Sendung an. Weiters zu Gast: Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer, Thomas Muster, Lothar Matthäus, Peter Schröcksnadel und Dr. Helmut Marko.



Mo., 20.12., ab 20:15 Uhr: MAXimum VERSTAPPEN - der fliegende Holländer



Mo., 20.12., ab 21:10 Uhr: Sport und Talk aus dem Hangar-7. Gäste: Max Verstappen, Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer, Thomas Muster, Lothar Matthäus, Peter Schröcksnadel und Dr. Helmut Marko.

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Thomas Hofer

+43 664 8397761

thomas.hofer @ servustv.com

presse @ servustv.com