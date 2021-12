Von der Coronakrise bis zur Regierungskrise: „ATV Aktuell: Polit-Jahr 2021“ am Sonntag um 22:20 Uhr

ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen das turbulente Jahr Revue passieren

Wien (OTS) - Von der Coronakrise bis zur Regierungskrise: Das turbulente Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Neben der weltweiten Corona-Pandemie gab es in Österreichs Innenpolitik große Umbrüche. Karl Nehammer ist nun der bereits dritte Bundeskanzler in diesem Jahr. ATV blickt am Sonntag, 19. Dezember, um 22:20 Uhr auf das turbulente Polit-Jahr 2021 zurück. Eine ganze Stunde lang nehmen ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek das heurige Jahr genau unter die Lupe. Neben gewohnt pointierten Analysen werden auch exklusiv die aktuellen Ergebnisse des großen ATV-APA Österreich-Trends präsentiert. Darin enthalten unter anderem die neueste Sonntags- und Kanzlerfrage.

„ATV Aktuell: Polit-Jahr 2021“ am Sonntag, 19. Dezember, um 22:20 Uhr auf ATV.

