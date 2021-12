FPÖ - Brückl: Bildungsminister soll endlich unsere Kinder von den Masken befreien

Wien (OTS) - Gestern musste sich ein Notarzt im Bundesgymnasium Lilienfeld um ein 12-jähriges Mädchen kümmern, das beim Turnunterricht kollabierte, der Unterricht fand mit Masken statt. "Es ist höchst an der Zeit, dass der Unsinn der Masken während des Unterrichts in unseren Schulen beendet wird. Ich fordere Bildungsminister Polaschek auf, diesem Treiben endlich ein Ende zu setzen. Zum Glück ist das Mädchen nun wieder wohlauf, es hätte Schlimmes passieren können!", so der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

