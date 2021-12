BONUS als nachhaltigste und freundlichste Vorsorgekasse 2021 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die BONUS Vorsorgekasse gewann in dieser Woche gleich zwei sehr wichtige Auszeichnungen. Das Finanzmagazin „Der Börsianer“ zeichnete das Unternehmen als Nachhaltigste Vorsorgekasse Österreichs 2021 aus und das Marktforschungsinstitut Telemark Marketing kürte die BONUS mit dem MVK Award für die beste KundInnen-Orientierung.

Nachhaltigste Vorsorgekasse Österreichs 2021

Die BONUS Vorsorgekasse AG wurde nach vielfältigen Kriterien von der Börsianer Redaktion mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Der Preis wird jener Vorsorgekasse verliehen, welche im Jahr 2021 ganz besondere Impulse im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt hat. Es wurden 147 Finanzunternehmen aus fünf Branchen nominiert, davon 8 Vorsorgekassen.

Dominik Hojas, der Chefredakteur und Herausgeber Börsianer, meinte: „Politik ist immer selten rational, wenn es um den Klimawandel geht. Der Markt, also Investoren wie die BONUS Vorsorgekasse AG müssen es immer öfter richten und so wichtige Impulse setzen. Die BONUS Vorsorgekasse AG punktet im Test des ‚Börsianer‘ mit ihren Nachhaltigkeits-Aktivitäten sowie Impact Investments, die verstärkt soziale oder ökologische Wirkung in der Gesellschaft erzielen. Sie wird daher vom Finanzmedium ‚Börsianer‘ als nachhaltigste Vorsorgekasse 2021 in Österreich prämiert. Ich gratuliere zu der Auszeichnung und wünsche dem Vorstandsduo Georg Daurer und Michael Scherhammer weiterhin einen grünen Daumen bei der Unternehmensentwicklung.“

MVK Award

Jede Vorsorgekasse wurde im Zeitraum Juni bis November von Telemark Marketing mit jeweils 20 Telefonanrufen und E-Mails konfrontiert. Dafür wurden zehn Fallbeispiele mit unterschiedlichen Fragen verwendet.

Die Verleihung des Gütesiegels erfolgt aufgrund von Benchmarks für Kundenorientierung in der Finanzbranche, erläutert Telemark Marketing. Die Bewertung fußt auf vier Kriterien, aufgrund der Durchschnittsnote wird ein Gütesiegel vergeben. Diese Kriterien sind:

Erreichbarkeit am Telefon (Wartezeit, Abbruchrate, Stresstest)

Qualität am Telefon (Beurteilung des Mitarbeiters, Qualität der Antwort)

Erreichbarkeit per E-Mail (Antwort erhalten, Dauer der Antwortzeit)

Qualität der E-Mail-Antwort (Qualität der Antwort, Gesamteindruck)

MMag. Robert Sobotka, Geschäftsführer Telemark Marketing: „Der diesjährige MVK Award ist der erste Test der Vorsorgekassen nach dem Beginn der Pandemie. Die BONUS Vorsorgekasse überzeugte unsere Tester:innen besonders und wurde in allen Kriterien mit „Sehr gut“ bewertet.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Cornelia Dankl

CSR und Kommunikation



BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft

BONUS Vorsorgekasse AG

Concisa Vorsorgeberatung und Management AG

A-1030 Wien, Traungasse 14-16

+43 (0) 1 51602 1902 (Telefon)

+43 (0) 676 8728 1902 (Mobil)

Mail: cornelia.dankl @ bonusvorsorge.at

www.bonusvorsorge.at