Unternehmenskultur zum Kennenlernen

Neue Online Akademie stellt wertvolle Expertise gratis bereit

Wir wollen das anwendungsbezogene Wissen über die Bedeutung der Unternehmenskultur in der Unternehmenspraxis mehren. Eine gute Unternehmenskultur stellt den zentralen Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen dar Prof. Dr. Josef Herget

Wien (OTS) - Unternehmenskultur ist der wichtigste Erfolgsfaktor für alle Unternehmen. Das Problem fängt aber bei der aktiven Umsetzung an. Wie geht man konkret vor, wie lässt sich Unternehmenskultur planen, welche Unternehmenskultur ist überhaupt die richtige für mein Unternehmen? Österreichs führende Berater für Unternehmenskultur stellen ihre Expertise in der neuen Culture Academy der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung.

Bei Initiativen und Projekten zur Gestaltung Unternehmenskultur klafft in der Praxis eine erhebliche Umsetzungslücke. Das Wissen über die Bedeutung von Unternehmenskultur wird in zahlreichen Studien zwar hervorgehoben und Fragen der Unternehmenskultur finden sich bei allen Rankings als eine der wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen – und das seit vielen Jahren. Allerdings liegt das gegenwärtige Problem im Wissen darüber, wie die Gestaltung der Unternehmenskultur konkret angegangen werden kann. Die neue Online Culture Academy des Arbeitskreises „Initiative Unternehmenskultur“ der Wiener Wirtschaftskammer schließt diese Lücke. Sie beantwortet Fragen der Unternehmenspraxis in 20 kurzen Videos. Daneben werden vertiefte Interviews und thematisch grundlegende Aspekte für die Praxis aufbereitet. Zahlreiche Tools und Checklisten bieten wertvolle Hilfe bei der Analyse der eigenen Unternehmenskultur an. Fünf verschiedene Online-Assessments runden das Angebot ab. Sie bieten Unterstützung etwa zu Fragen wie „Beyond why“ – Die Sinnorientierung im Unternehmen. In einem Strategie-Report werden unmittelbar Hinweise zu Stärken sowie Schwächen analysiert und gleich zahlreiche Empfehlungen mitgeliefert. Das Ziel der Initiatoren beschreibt Prof. Dr. Josef Herget: „ Wir wollen das anwendungsbezogene Wissen über die Bedeutung der Unternehmenskultur in der Unternehmenspraxis mehren. Eine gute Unternehmenskultur stellt den zentralen Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen dar “. Daher gibt es diese Serviceleistung für die Wirtschaft gratis.

Die Website richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer ebenso wie an Führungskräfte und Mitarbeiter, die sich mit der Kultur ihres Unternehmens beschäftigen. Sie ist unter www.culture-academy.at zu finden.

Der Arbeitskreis Initiative Unternehmenskultur ist in der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT) der Wirtschaftskammer Wien angesiedelt.

