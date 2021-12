ACHTUNG: MORGEN PK Volkshilfe - Ende der Angriffe auf Gesundheitspersonal

Ewald Sacher, Michael Häupl, Thomas Szekeres, Erich Fenninger, Barbara Teiber, Jasmin Chansri, Niki Kunrath und Daniel Landau – gemeinsamer Aufruf zur Teilnahme an #YesWeCare

Wien (OTS) - Eine Altenbetreuerin wird von Teilnehmern einer nicht angekündigten Demonstration tätlich angegriffen. Ärzt*innen bekommen Todesdrohungen, ein Rettungsfahrer wird brutal attackiert – was kommt als Nächstes? Die Radikalisierung von Teilen der Corona-Maßnahmengegner*innen ist beängstigend. Es braucht dringend rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Ein Signal der stillen Mehrheit für mehr Miteinander, Unterstützung des Gesundheitspersonals und Gedenken an die vielen Opfer der Pandemie findet in Form einer Lichterkette am Wiener Ring statt.



Als Gesprächspartner*innen vor Ort sind:

Ewald Sacher – Präsident der Volkshilfe Österreich

Michael Häupl – Präsident der Volkshilfe Wien

Thomas Szekeres – Präsident der Österreichischen und Wiener Ärztekammer

Barbara Teiber – GPA-Vorsitzende

Erich Fenninger – Direktor der Volkshilfe Österreich

Jasmin Chansri – Geschäftsführerin Volkshilfe Oberösterreich

Niki Kunrath - Menschenrechtsaktivist

Daniel Landau – Initiator von #YesWeCare



Die Pressekonferenz findet hybrid statt, Teilnahme mit 2G+ vor Ort ist möglich.



PK Ende der Angriffe auf Gesundheitspersonal

#YesWeCare

Datum: 17.12.2021, 09:30 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

