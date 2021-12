Solidarische Weihnachten für alle Bewohner*innen in unserer Stadt

Ehrenamtliche Unterstützer*innen schnüren über 1.000 Geschenkpakete für Bedürftige in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS/SPW) - Nachdem auch das 24. Adresslosenfest in der Wiener Stadthalle aufgrund der Corona Situation nicht wie gehofft stattfinden kann, haben die Ottakringer Kulturfreunde gemeinsam mit der SPÖ Rudolfsheim Fünfhaus und Ottakring, einem engagierten Team und treuen Partnern und Sponsoren für heuer eine Alternative organisiert. Gibt es keine Möglichkeit, in der Stadthalle ein Fest zu feiern, so bringen wir zumindest ein bisschen Weihnachten zu den Menschen.

Aus diesem Grund waren in den letzten Wochen unterschiedliche Teams in Wiener Bezirken vor Supermärkten unterwegs und sammelten Geschenke, um die Pakete heuer besonders reich füllen zu können. Gemeinsam mit den Produkten, die uns alle Sponsoring-Partner zur Verfügung stellten, wurden am 15. Dezember in der Wiener Stadthalle unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen Pakete geschnürt. Über 1.000 Weihnachtspakete wurden von den über 50 Freiwilligen zusammengestellt. Im Anschluss wurden die Geschenke an unterschiedliche Wiener Institutionen gebracht, um so vielen Menschen wie möglich eine Freude machen zu können.



Ein riesengroßes Dankeschön gilt den treuen Partnern, die das Fest schon so viele Jahre begleiten und den heuer neu dazugekommenen Sponsoren, sowie natürlich den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Mit dabei waren die Kulturfreunde Ottakring, die SPÖ Wien und die Junge Generation Wien sowie die Partner Volkshilfe Wien, Wiener Stadthalle, Bank Austria, Wiener Stadtwerke, MA48, Interspar, Ströck und Wojnar's.



Prominente Unterstützung kam vom Alt-Bürgermeister und Präsidenten der Volkshilfe Wien, Dr. Michael Häupl, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, dem Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop und Gemeinderat Christian Oxonitsch, Rudolfsheim Fünfhaus Klubchefin Verena Schweiger, dem Meidlinger Gemeinderat Jörg Neumayer, Leiter der MA48 Josef Thon, Tanja Wehsely von der Volkshilfe Wien, Vertreter*innen von Interspar, der Wiener Stadtwerke und der Wiener Stadthalle.

Fotos zur Veranstaltung sind unter folgendem Link abrufbar:

https://flic.kr/s/aHsmXg3oxV

Rückfragen & Kontakt:

Kultufreunde Ottakring

Stefanie Lamp

Tel.: +43 664 88461989