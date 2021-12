Lotto: Dreifachjackpot – Ein 3,5 Mio.-Euro-Wochenende steht bevor

2 Sechser bei LottoPlus und Doppeljackpot beim Joker

Wien (OTS) - Zwei Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer durften zwar am vergangenen Mittwoch über einen Sechser jubeln, allerdings erst nach der LottoPlus Ziehung. Denn bei Lotto „6 aus 45“ blieb der Sechser-Topf mangels eines Tipps mit den „sechs Richtigen“ neuerlich, zum dritten Mal in Folge, verschlossen. Damit wartet am vierten Adventsonntag ein Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag zwei Gewinne. Einer wurde in Kärnten erzielt, der andere in Oberösterreich. Der Kärntner bzw. die Kärntnerin war mit einem Normalschein erfolgreich und erhält mehr als 63.000 Euro; der oberösterreichische Gewinn gelang mit dem System 0/08 und stieg durch systembedingte Zusatzgewinne auf mehr als 68.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zwei Sechser-Gewinner. Einer kommt aus Osttirol, der andere aus der Obersteiermark. Beide erhalten für den richtigen Tipp jeweils mehr als 146.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es einen in Oberösterreich gespielten Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war darauf nicht das „Ja“ angekreuzt. Somit blieb der Gewinntopf zum zweiten Mal in Folge verschlossen, und beim Doppeljackpot am Sonntag geht es um rund 600.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Dezember 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.446.928,88 – 3,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.427,10 103 Fünfer zu je EUR 1.343,50 249 Vierer+ZZ zu je EUR 166,70 4.718 Vierer zu je EUR 48,80 6.579 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 76.495 Dreier zu je EUR 5,40 254.035 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 14 22 30 31 36 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Dezember 2021

2 Sechser zu je EUR 146.248,90 65 Fünfer zu je EUR 1.054,00 3.036 Vierer zu je EUR 20,10 49.820 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 11 14 19 24 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15. Dezember 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 416.582,73 – 600.000 Euro warten 11 mal EUR 8.800,00 102 mal EUR 880,00 991 mal EUR 88,00 9.783 mal EUR 8,00 100.093 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 0 7 7 8 1

