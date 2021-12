GeoGebra-Erfinder Markus Hohenwarter im Online-Gespräch mit JKU Rektor Meinhard Lukas, 16. Dezember, 11 Uhr

Linz (OTS) - Ein Exit, der Schlagzeilen machte: Letzte Woche wurde bekannt, dass die Mathematik-App GeoGebra, entwickelt von Markus Hohenwarter, an das indische Unternehmen Byju's verkauft wurde. Doch wie waren der „Urknall“ bzw. die frühen Jahre von GeoGebra? Wie funktioniert GeoGebra überhaupt und welchen Nutzen hat es? Und: Wie sieht die Zukunft von GeoGebra - auch im Hinblick auf den neuen Investor - aus?



Im Gespräch zwischen JKU Rektor Meinhard Lukas und Markus Hohenwarter, Leiter der Abteilung MINT-Didaktik an der Linz School of Education der Johannes Kepler Universität Linz, werden diese und andere Fragen beantwortet. Zudem lernen Sie den Wissenschaftler und Unternehmer Markus Hohenwarter ganz persönlich kennen und bekommen Einblicke in sein Wirken und seine Vision.



Das Gespräch kann online live auf YouTube mitverfolgt werden.



Wann: HEUTE, Donnerstag, 16. Dezember 2021, 11.00 Uhr



Wo: Online, Livestream über den JKU YouTube-Kanal



Link zum Livestream: https://youtu.be/f2LSXmRxdSc



Medienvertreter*innen sind eingeladen, ihre Fragen über den YouTube-Chat zu stellen. Bitte um Verständnis, dass nur Fragen von User*innen, die ihren Klarnamen angeben, zugelassen werden.



Im Gespräch sind:



Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markus Hohenwarter, Leiter der Abteilung MINT-Didaktik an der Linz School of Education an der JKU & GeoGebra Erfinder



Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas, Rektor der JKU

