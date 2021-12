Fitness, Fun & Family bei Online-Charity-Event für Menschen mit Down-Syndrom

300 Euro für Verein Down-Syndrom Österreich (DSÖ) & kostenlose Trainings bis März

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 12. Dezember 2021 lud Bodydays zum gemeinsamen Online-Live-Training ein. Für alle Menschen, die unter dem „Lockdown-Syndrom“ leiden, wurde von Bodydays ein gemeinsames Group-Fitness-Training mit Dance & Relax angeboten. Der Erlös in der Höhe von 300,- Euro wurde an den Verein Down-Syndrom Österreich (DSÖ) gespendet. Bodydays bietet zusätzlich bis März 2022 kostenlose Mitgliedschaften für Menschen mit Down-Syndrom als Kooperation mit dem DSÖ an. Anfragen können an die Kundenberatung von Bodydays gerichtet werden.

„Unser interaktives Charity-Online-Training für Menschen mit Lockdown-Syndrom war ein großer Erfolg. Alle Teilnehmer*innen konnten Erfolge feiern und das Training war ein Riesenspaß. So unbeschwert, inklusive und vor allem herzlich“, zeigt sich Bodydays-Inhaber Ing. Gerhard Laister, MSc zufrieden. „Wir konnten den Erlös in der Höhe von 300,- Euro an den Verein Down-Syndrom Österreich spenden. Außerdem haben wir als Bodydays-Family beschlossen, über den Verein DSÖ kostenlose Bodydays-Mitgliedschaften für Menschen mit Down-Syndrom bis März 2022 anzubieten. Unser Motto ist immerhin: ‚Bodydays - Fitness Fun Family’ - also Fitness gibt’s bei uns mit breitem Programm, Spaß wird bei unseren Trainings groß geschrieben und wir sind eine große Family. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass unsere interaktiven Trainings gleichermaßen für Anfänger*innen, Kinder, sowie für erfahrene und trainierte Sportler*innen, aber auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geeignet sind und Erfolgsmomente für alle garantieren,“ so Laister.

Gerade während des Lockdowns sei es wichtig, sich sportlich zu betätigen und sportlich aktiv zu sein. Fitness baut Stress ab, stärkt das Immunsystem, beugt Herzinfarkten und Schlaganfällen vor und schützt vor Haltungsschäden und baut negativen Stress ab, wodurch die psychische Gesundheit gefördert wird. „Gerade während der Lockdowns und dieser herausfordernden Zeit braucht unsere Gesundheit Fitness, Fun und Family. All das bietet Bodydays,“ so Laister.

Interaktive Live-Trainings von Bodydays.at

Die Bodydays-Trainer*innen können durch die Live-Schaltung bei den Online-Trainings die Kursteilnehmer*innen sehen und vice versa, sodass die Trainer*innen während der Übungen Feedback geben können, wodurch sich das Online-Learning deutlich von einfachen Erklärungsvideos abhebt. Auf diese Art können die Kursteilnehmer*innen mit der Trainer*n und untereinander kommunizieren.

Über Bodydays

Bodydays Gründer Gerdschi (Ing. Gerhard Laister, MSc) sammelt Group Fitness Erfahrung seit 1998 und hat selbst über 10.000 Kurse unterrichtet. Bodydays hat bereits über 111.000 Kurse koordiniert und zählt zu den größten Group Fitness Anbietern Österreichs. Das vielfältige Sportangebot reicht von Zumba®, über Yogalates, HIIT the Beat® oder Rückenfit bis hin zu Piloxing® oder Bauch-Attack, Tabata, Bodywork und Jumping®.

Über Verein Down-Syndrom Österreich (DSÖ)

Der gemeinnützige Verein Down-Syndrom Österreich (DSÖ) fördert die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen von Menschen mit Down-Syndrom. Der Verein setzt sich für die Erhaltung der Würde von Menschen mit Down-Syndrom ein und möchte Vorurteile gegenüber Menschen mit Down-Syndrom abbauen. Michael Sebald ist Präsident des Vereins, Johanna Ortmayr ist die Vizerpäsidentin. Sylvia Andrich ist Obfrau des Vereins, sie ist erreichbar von Mo, Di, Do, Fr von 9 – 12 Uhr unter 0664/213 34 90 oder per Mail office @ down-syndrom.at.

