Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe unterstützt mit IT-Hardware

Die Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein „PCs für alle“ verhilft hunderten Haushalten zu kostenlosen Standcomputern und Laptops.

Wien (OTS) - Gebrauchtes ist in vielen Fällen noch sehr gut brauchbar, dessen ist man sich in der IT-Abteilung der Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Unternehmensgruppe bewusst. In den vergangenen Monaten wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit neuen IT-Endgeräten ausgestattet, die den Anforderungen an Mobilität und hybrides Arbeiten gerecht werden. So wurde eine stattliche Anzahl an Stand-PCs und Laptops In ausgetauscht.

Da das ausgemusterte Material zwar etwas älter aber noch voll funktionsfähig ist, wurden Ende Oktober 165 Geräte in einen Kleintransporter verladen und zur Werkstatt des Vereins „PCs für alle“ geliefert. Unter dem Leitspruch „Spenden satt wegwerfen“ sammelt die 2018 durch eine private Initiative gegründete Organisation gespendete PCs, Laptops, Monitore und Zubehör. Das ehrenamtliche Team bereitet die gebrauchten Computer auf, sorgt für die fachgerechte Datenlöschung und stattet die Hardware mit Internet- und Office Programmen aus.

„Auch in Österreich haben viele Menschen aus finanziellen Gründen erschwerten oder gar keinen Zugang zur digitalen Welt. Die Möglichkeit zu Homeoffice und Homeschooling ist dadurch für Erwachsene und Kinder oft ausgeschlossen. Diese soziale Schieflage möchten wir in Kooperation mit ‚PCs für alle‘ korrigieren helfen“, erklärt Casinos Austria und Österreichische Lotterien Generaldirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner.

Die Unterstützung mit IT-Hardware durch die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe wird auch in den kommenden Monaten in größerem Umfang fortgesetzt – weitere PC-Lieferungen werden schon demnächst erfolgen, soweit es die Corona-Lage zulässt. Viele Menschen, deren Lebenssituation sich durch die Pandemie verschärft hat, erhalten damit kostenlose Computer und eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine digitale Zukunft.

