Quectel erweitert LPWA-Modul-Portfolio um Poltes Massive IoT Location Technology

Shanghai und Dallas (ots/PRNewswire) - Die Integration der Massive IoT Location Technologie von Polte in das LPWA-Modulportfolio von Quectel ermöglicht Entwicklern eine sicherere, genauere und global verfügbare Standortbestimmung für die Verfolgung von Anlagen in verschiedenen Branchen.

Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Modulen und -Antennen, hat angekündigt, sein LPWA-Modulportfolio um Polte, den Innovator der Cloud Location over Cellular (C-LoC) Technologie, zu erweitern. Quectel wird die SuperRes-Fähigkeit von Polte in alle BG77x- und BG95x-Module einbauen, um eine sichere, genaue und globale Ortung für Innen- und Außenbereiche zu ermöglichen.

Polte wird Quectel-Kunden beliefern:

Erhöhte Sicherheit durch Auslagerung der komplexen Berechnungen in die Cloud über die patentierte Edge-to-Cloud-Architektur von Polte.

Mehr als 10-mal genauere Mobilfunkpositionierung im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen für die Verfolgung von Massive IoT Assets.

Globale Ortung im Innen- und Außenbereich, unabhängig vom Mobilfunknetzbetreiber, ohne zusätzliche Infrastruktur.

Höhere Energieeffizienz und Kosteneinsparungen im Vergleich zu anderen herkömmlichen Ortungstechnologien wie GPS, Wi-Fi oder Bluetooth.

Das Quectel BG770, BG950 und BG951 sind ultrakompakte LPWA-Module, die LTE Cat M1, LTE Cat NB2 und integriertes GNSS unterstützen. Alle drei Module sind vollständig konform mit der 3GPP Rel-14 Spezifikation und bieten maximale Datenraten von 588 kbps im Downlink und 1119 kbps im Uplink. Das BG770 hat einen SMT-Formfaktor von 14,9 mm × 12,9 mm × 1,9 mm, während die Quectel-Module BG950 und BG951 einen SMT-Formfaktor von 23,6 mm × 19,9 mm × 2,2 mm haben. Alle drei Module zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, der im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen um bis zu 70 % beim PSM-Leckstrom und um 85 % beim eDRX-Stromverbrauch (extended discontinuous reception) gesenkt werden konnte.

Die einzigartige Technologie von Polte nutzt die allgegenwärtige 4G/5G-Mobilfunkinfrastruktur und das Cloud Computing und ermöglicht es Massive IoT-Trackern in Kombination mit den LPWA-Modulen von Quectel, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Trackern zu erzielen, die andernfalls eine Kombination traditioneller Technologien benötigen würden, um eine ähnliche Transparenz zu erreichen. Gemeinsam werden Polte und Quectel eine universelle Asset-Transparenz für eine breite Palette von Assets wie Pakete oder Paletten in der Lieferkette schaffen, während sie zwischen Lastwagen transportiert und an Einzelhandelsziele verteilt werden.

„Wir sind bestrebt, die Innovation fortzusetzen und die Möglichkeiten der Anlagenverfolgung für unsere Kunden zu erweitern", sagte Neset Yalcinkaya, VP of Products bei Quectel. „Mit der Technologie von Polte haben unsere Kunden jetzt Zugang zu branchenführender Genauigkeit für Innen- und Außenaufnahmen weltweit, ohne Abstriche bei Energie, Kosten oder Sicherheit machen zu müssen. Wir freuen uns darauf, die SuperRes-Fähigkeit von Polte zu unterstützen und Tracking-Kunden beim Aufbau einer intelligenteren Welt zu helfen.

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Quectel, um unseren Kunden unsere Massive IoT Location Technology zur Verfügung zu stellen", sagte Polte-CEO Ed Chao. „Das Konzept der universellen Vermögenssichtbarkeit sollte einfach sein. In einer zunehmend schwieriger werdenden globalen Lieferkette benötigen Transport- und Logistikmanager einen Überblick über ihre wichtigsten Güter in allen Phasen ihrer Reise, um die Vorteile von vernetzten Geräten wirklich nutzen zu können, einschließlich einer verbesserten betrieblichen Effizienz und einer proaktiven Entscheidungsfindung. Mit dieser neuen Partnerschaft tragen wir dazu bei, dass ortsbezogene Intelligenz überall zum Standard für Unternehmenslösungen wird."

Informationen zu Quectel:

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen entwickeln wir hervorragende Mobilfunk- und GNSS-Module und Antennen, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von über 3.000 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher, dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo vorgeben. Das Unternehmen ist an der Shanghai Stock Exchange (603236.SS) notiert und hat sich zum Ziel gesetzt, IoT weltweit voranzutreiben.

Informationen zu Polte:

Polte, der Innovator der Cloud Location over Cellular (C-LoC)-Technologie, bietet bahnbrechende, kostengünstige IoT-Ortungslösungen für den Innen- und Außenbereich, die Unternehmen eine beispiellose Echtzeit-Transparenz für alle wichtigen Dinge ermöglichen. Durch die Nutzung globaler 4G- und 5G-Mobilfunksignale verändert Polte die Möglichkeiten der Anlagenverfolgung, indem es die Zugänglichkeit erhöht und den ROI für Lieferketten, Logistik, Fertigung und eine Vielzahl anderer Bereiche beschleunigt. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.polte.com oder bleiben Sie über alles, was Polte betrifft, auf dem Laufenden, indem Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn folgen.

