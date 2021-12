John Deere erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric

Rainbach i. M. (OTS) - Deere & Company hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric, Inc. unterzeichnet. Die Investition in Kreisel Electric ermöglicht Deere die optimale Integration von Fahrzeug- und Antriebsstrangdesigns rund um high-performance Batteriepakete und die Nutzung der Ladetechnologie von Kreisel zum Aufbau der für die Kundenakzeptanz erforderlichen Infrastruktur.



Weiterführende Informationen finden Sie im Kreisel Pressebereich.



