PULS 4-Spezialabend morgen um 20:15 Uhr zu Corona-Protesten mit "Milborn Spezial", zu Gast u.a. FPÖ-Chef Kickl und Wolfgang Sobotka

Um 21:20 Uhr zeigt PULS 4 die exklusive Doku "Impfangst, Verschwörung, Gewalt – Die vielen Gesichter der Anti-Corona-Demos"

Wien (OTS) - Zu fast 800 Anzeigen ist es am Samstag im Rahmen der Anti-Corona-Demos in Wien gekommen. Im Zentrum der Protestierenden: FPÖ-Chef Herbert Kickl. Im Rahmen eines Spezialabends morgen um 20:15 Uhr mit "Milborn Spezial" und der exklusiven Doku "Impfangst, Verschwörung, Gewalt – die vielen Gesichter der Anti-Corona-Demos" nimmt sich PULS 4 der eskalierenden Situation bei diesen Demonstrationen an.



Im Rahmen eines Jahresrückblicks spricht FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl über die Corona-Politik des vergangenen Jahres, die Unzufriedenheit der Menschen mit den Maßnahmen und den selbstdeklarierten Widerstand. Unmittelbar danach begrüßt Corinna Milborn zur Replik Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu den selben Themen zum Interview.



Die immer rabiatere Stimmung der Maßnahmengegner bekam auch PULS 24-Chefreporterin Magdalena Punz zu spüren: Während ihrer Demo-Berichterstattung wurde sie von anwesenden Demonstranten umzingelt. Außerdem zu Gast: die Epidemiologin Eva Schernhammer zur Entwicklung der Corona-Lage in Österreich.



Danach wirft PULS 4 um 21:20 Uhr in der packenden Doku "Impfangst, Verschwörung, Gewalt – die vielen Gesichter der Anti-Corona-Demos" einen Blick auf jene, die wöchentlich auf die Straße gehen. Wer sind diese Menschen? Neben besorgten Teilnehmer:innen, zeigen sich viele Gesichter, die diese Bühne nutzen, um ihre Botschaften zu streuen: Verschwörungsanhänger, Neonazis, religiöse Fanatiker und die FPÖ, allen voran Herbert Kickl. Sie alle wittern eine Chance, um ihre Anhängerschaft.



Der PULS 4-Spezialabend Corona-Proteste und Verschwörungstheorien, am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf PULS 4 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

