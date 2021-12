CHRISTMAS CONCERT MUSIKVEREIN 22.12.2021

Weihnachtskonzert für die ganze Familie im Goldenenen Saal

Wien, Mödling, Baden, Graz, Eisenstadt (OTS) - Sie suchen noch das richtige Weihnachtsgeschenk?

Ein Weihnachtskonzert mit Klängen von Wien bis Hollywood im atemberaubenden Ambiente des goldenen Saal des Wiener Musikvereins, mit dem „City Of Music Orchestra Vienna“ Ein Konzert in diesen dunklen Zeiten, das Licht in ihre Herzen bringt und Sie und Ihre Familie auf das schönste Fest des Jahres einstimmen soll.Das große Sinfonieorchester spielt eine erlesene Auswahl von beliebten Weihnachtsmelodien.

O Holy Night und Schubert’s Ave Maria mit dem „Solocellisten der Wiener Philharmoniker Peter Somodari“ stehen ebenso auf dem Programm wie virtuose Violinsoli der jungen aufstrebenden Violinistin „Jennifer Gheorghita(16)“ und Darbietungen des einzigartigen Vokalensembles „Vokatief & Zita Kalakatroni“.

Rückfragen & Kontakt:

THE VIPH‘s, Zita Kalakatroni,M.A.CEO

info @ imperial-orchester.com

0664/2456302