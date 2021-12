Himmlische Weihnachten: TV-Programmhighlights in ORF 1

Von 18. Dezember 2021 bis 6. Jänner 2022

Wien (OTS) - „Landkrimi: Flammenmädchen“ und Event-Serie „Sisi“, „Der König der Löwen“ und „Schluss mit lustig“, Filmgeschichten zu „O Palmenbaum“ und „Men in Black: International“ oder „Q1 Ein Hinweis ist falsch“-Spezialausgaben zugunsten von LICHT INS DUNKEL: ORF 1 präsentiert seinem Publikum zwischen 18. Dezember 2021 und 6. Jänner 2022 ein unterhaltsames und besinnliches TV-Programm:

Publikumslieblinge unterm Weihnachtsbaum: „Filmgeschichten“ zu „O Palmenbaum“ und „Landkrimi: Flammenmädchen“

Mehr als eine halbe Million Menschen hat gestern (13. Dezember) wieder „Single Bells“ in ORF 1 geschaut, in einer Woche (20. Dezember) stimmen – wie alle Jahre – Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Inge Konradi, Martina Gedeck, Gregor Bloéb und Johanna von Koczian Xaver Schwarzenbergers legendäres „O Palmenbaum“ an. Spannend, humorvoll und bislang unbekannt: Einen Blick hinter die Kulissen „Von Single Bells zum Palmenbaum“ werfen die „Filmgeschichten“ (20. Dezember). Mit neuen Interviews mit den Stars der beiden Filmklassiker und den besten Ausschnitten aus dem Archiv geht die neue Doku zurück an den Anfang und lässt die Entstehungsgeschichte mit allen Hoppalas und jeder Menge Nervenkitzel noch einmal Revue passieren. Das „Flammenmädchen“ (21. Dezember) treibt sein Unwesen in Salzburg und stellt das bewährte Duo Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey in der aktuellen „Landkrimi“-Saison vor eine neue Herausforderung.

Weihnachtliche Unterhaltung mit internationalen Filmen und Serien:

Rückkehr der „Men in Black“, Superheldenspaß mit „Shazam!“ und Event-Serie „Sisi“

Robert Palfrader ist Homer Simpson – wenn am 23. Dezember die ORF-Premiere der neu vertonten Episode „Der Weg des Hundes“ (Dacapo am 24. Dezember) auf dem Programm steht: Denn „Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch und u. a. Paul Pizzera, Chris Lohner und Yasmo leihen den Bewohnerinnen und Bewohnern Springfields ihre Stimmen. Davor feiern „Die Simpsons“ in der ORF-Premiere eine „Sommer-Weihnacht in Springfield“. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „Terminator: Dark Fate“ kehren Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton am 19. Dezember zurück und kämpfen im Cyborg-Revival vereint gegen die Killer-Maschinen, und Chadwick Boseman ist in der ORF-Premiere „21 Bridges – Jagd durch Manhattan“ Polizistenmördern und einer Verschwörung auf der Spur. In der ORF-Premiere von „Hot Dog“ am 23. Dezember gehen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer als gegensätzliche Cops auf eine turbulente Mission. Turbulent in Sachen Romantik geht es danach in „Tatsächlich ... Liebe“ weiter, wenn Hugh Grant und Co. für weihnachtliche Stimmung sorgen. Am 25. Dezember sind in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere die „MiB“ zurück – diesmal retten Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson und Emma Thompson im neuen Teil des Kulthits „Men in Black: International“ als furchtlose Agenten im Anzug die Welt vor Aliens. Actionreichen Superheldenspaß aus dem DC-Universum gibt es am 26. Dezember mit Asher Angel und Zachary Levi in der ORF-Premiere „Shazam!“. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere der sechsteiligen Eventserie „Sisi“ am 28., 29. und 30. Dezember erzählen Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz die Geschichte einer jungen, freiheitsliebenden Frau, die an den strengen Wiener Hof kommt und die Herzen Europas im Sturm erobert. In der filmischen Fortsetzung von Stieg Larssons Millenium-Trilogie gerät Claire Foy in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere am 2. Jänner als tatkräftige Anti-Heldin Lisbeth Salander in einer „Verschwörung“ zwischen alle Fronten. Am 3. Jänner geht dann Omar Sy als „Belleville Cop“ in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere auf Verbrecherjagd in Miami, und am 6. Jänner steht mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „Alita – Battle Angel“ eine Manga-Verfilmung als düsteres Sci-Fi-Abenteuer mit Rosa Salazar und Christoph Waltz auf dem Programm.

Animationshits für die ganze Familie: „A Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando“ und „Der König der Löwen“

Am 24. Dezember verkürzen Weihnachtsklassiker wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, die ORF-Premieren von „Der Nussknacker und die vier Reiche“ und der Animationsfilm „Der Grinch“ sowie ein Wiedersehen mit „Für immer Shrek“, „Findet Dorie“ und „Sing“ die Wartezeit aufs Christkind. Und am Abend heißt es in der ORF-Premiere „A Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando“. Am 25. Dezember sorgen u. a. die ORF-Premiere von „Pets 2“ sowie die Dacapos von u. a. „Die Monster Uni“, „Madagascar“, „Ferdinand – Geht STIERisch ab!“ und „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ für einen abwechslungsreichen Fernsehnachmittag. Am 26. Dezember zeigt ORF 1 mit „Angry Birds 2 – Der Film“, „The Lego Movie 2“ und „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ gleich drei ORF-Premieren. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit „Bee Movie – Das Honigkomplott“, „Madagascar 2“ und „Asterix & Obelix: Mission Kleopatra“. Zu Silvester stehen u. a. „Die zwölf Monate“ und „Conni und Co“ auf dem Programm, bevor am Neujahrstag im Hauptabend die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Der König der Löwen“ als Animationsabenteuer in Real-Optik zu sehen ist. Am 6. Jänner verspricht u. a. die ORF-Premiere „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ Animationsspaß für die ganze Familie.

Weihnachten mit OKIDOKI: „Kasperl“, Kater Kurt und viele Buch- und Bastel-Tipps

Im „OKIDOKI“-Kinderprogramm öffnet sich täglich ein Türchen beim „ABC Bär Adventkalender“ und „Servus Kasperl“ stimmt auf Weihnachten ein mit u. a. „Kasperl & Strolchi – Die Weihnachtspanne“ (18. Dezember), „Kasperl & Pezi – Das Lied der Weihnacht“ (19. Dezember), „Kasperl & Co: Das Lebkuchenmännchen“ (24. Dezember), „Kasperl & Buffi – Glöckchenkling & Zwetschkenbaum“ (25. Dezember) sowie „Kasperl & Pezi: Der Liebestrank“ (26. Dezember). Außerdem erleben Kasperl und seine Freunde spannende Abenteuer zum Jahreswechsel mit „Kasperl & Leopold – Der hungrige Eisbär“ (31. Dezember), „Kasperl & Hopsi:

Hexerei mit Wackelkopf und Wackelzopf“ (1. Jänner) und „Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge“ (2. Jänner). „Hallo OKIDOKI“ berichtet am 18. Dezember über nachhaltige Weihnachtsbäume und am 2. Jänner stellt die Sendung mit Kater Kurt junge Künstlerinnen und Künstler vor, die es lieben zu malen, Schmuck zu basteln oder Mode zu entwerfen. Außerdem gibt es wie immer viele Buch-, App- und Basteltipps.

Show, Rückblick und Quiz in der Weihnachtszeit: „Schluss mit lustig“, „Verstehen Sie Spaß?“ und Specials von „Q1 Ein Hinweis ist falsch“

Bereits am 17. Dezember wirft „Was gibt es Neues?“ einen Blick auf die „Highlights 2021“ und am 30. Dezember heißt es auch heuer wieder „Schluss mit lustig“, wenn „Der satirische Jahresrückblick 2021“ auf dem Programm steht. Die 200. Ausgabe des Showklassikers „Verstehen Sie Spaß?“ präsentiert ORF 1 am 18. Dezember. Mehr als elf Jahre hat Guido Cantz die erfolgreiche Samstagabend-Show moderiert – kurz vor Weihnachten verabschiedet er sich mit einer prominent besetzen Jubiläumsshow! Geballte Quizpower für den guten Zweck – von Montag, dem 20., bis Donnerstag, den 23. Dezember, gibt es bei „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ ein Wiedersehen mit Kandidatinnen und Kandidaten, die bei ihrem ersten Antritt besonders weit gekommen sind. Diesmal stellen sie ihr Wissen und ihre Kombinationsgabe bei Oliver Polzer in den Dienst von LICHT INS DUNKEL.

Kulinarische Variationen, köstliche Rezepte: Tipps von Jamie Oliver

Kulinarische Ideen für die Festtage gibt es am 22. Dezember mit „Jamie Olivers Weihnachtsküche“ und in der ORF-Premiere von „Jamie Oliver: Weihnachten nach Plan“, bevor am 23. Dezember „Jamies italienische Weihnachten“ und die ORF-Premiere von „Jamie & Jimmy’s Food Fight Club – Die große Weihnachtsparty“ auf dem Programm stehen.

Sportliche Weihnachtszeit: Ski alpin, Ski nordisch und „Sport-Jahresrückblick“

Die Weihnachtszeit bietet traditionell Höhepunkte aus dem Bereich des alpinen und der nordischen Wintersports: Am 28. und 29. Dezember gastieren die Ski-Damen in Lienz, wo ein Riesenslalom und ein Slalom gefahren werden. Und die Skispringer absolvieren heuer die 70. Vierschanzentournee, mit den Bewerben in Oberstdorf (29. Dezember), Garmisch (1. Jänner), Innsbruck (4. Jänner) und Bischofshofen (6. Jänner). ORF 1 überträgt die Springen und jeweils am Tag davor auch die Qualifikation. Bereits am 19. Dezember zeigt der „Sport-Jahresrückblick“ von Karoline Rath-Zobernig noch einmal die emotionalsten Bilder eines Super-Sportjahres mit u. a. den Olympischen Spielen und der EURO.

Prosit Neujahr 2022 – der Jahreswechsel in ORF 1

Am 31. Dezember begrüßt zunächst die „Simpl Revue“ zur „Arche Noah Luxusklasse“ bevor ein „Best of Kabarettgipfel“ für heitere Momente sorgt. Danach heißt es traditionell „Ein echter Wiener geht nicht unter“, auch wenn den legendären Sackbauers wieder eine etwas andere „Jahreswende“ bevorsteht, und „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“. „Zum Jahreswechsel“ (0.00 Uhr) begleitet die traditionelle Einlage des Wiener Staatsballetts zu den erhabenen Klängen des Donauwalzers das Publikum tänzerisch ins neue Jahr.

Flimmit – das ist #weihnachtenaufösterreichisch

Ob „Single Bells“, „O Palmenbaum“, „Das Weihnachtsekel“ oder „MA 2412“ – die Flimmit-Weihnachtskollektion begleitet das Publikum mit liebgewonnenen Klassikern durch die Vorweihnachtszeit. Mit „Froschkönig“, „Tischlein deck dich!“ oder „König Drosselbart“ kommen auch die Jüngsten dabei nicht zu kurz. Dokus wie „Lebkuchenreisen“ und „Vanille, Zimt und Mandelsplitter“ führen zudem auf eine süße Reise durch Europa.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at