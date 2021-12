Neuer Bezirkshauptmann in Hollabrunn

Karl-Josef Weiss von NÖ Landesregierung bestellt

St.Pölten (OTS) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung Mag. Karl-Josef Weiss mit sofortiger Wirkung zum Bezirkshauptmann in Hollabrunn bestellt. Er folgt in dieser Funktion Andreas Strobl nach, der seit Anfang Dezember dieses Jahres Bezirkshauptmann in Korneuburg ist.

Karl-Josef Weiss wurde 1979 geboren und schloss im Jahr 2006 sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Nach dem Gerichtspraktikum am Landesgericht Korneuburg war er im Landesdienst zunächst an der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach tätig. Es folgten zehn Jahre an der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. Von Jänner 2017 bis Dezember 2020 war Karl-Josef Weiss Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Hollabrunn, ab Dezember 2020 Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Tulln.

