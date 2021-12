ORF III am Mittwoch: Premieren „Heimat Österreich: Alpenleben um den Semmering“ und „Landleben: Durchs Wiener Umland“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“ zu Corona-Therapien, „treffpunkt medizin: Corona, Aids & Co.“, „Auf eine Melange mit Musalek“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 15. Dezember 2021, in einer „Heimat Österreich“-Premiere das „Alpenleben um den Semmering“. In „Landleben“ lassen sich anschließend „Weihnachten in den steirischen Alpen“ feiern, bevor eine neue „Landleben“-Doku „Durchs Wiener Umland“ führt. Die ORF-III-Gesundheitsformate „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ setzen sich danach mit möglichen Therapien und Medikamenten gegen das Coronavirus auseinander und räumen mit kursierenden Verschwörungstheorien auf. Der Abend schließt mit einer neuen Ausgabe von „Auf eine Melange mit Musalek“ über das menschliche Bedürfnis nach Nähe.

Tagsüber ab 9.05 Uhr überträgt „Politik live“ die vorletzte Nationalratssitzung des Jahres, kommentiert von Philipp Maiwald und Anna Stahleder. Mehr als 50 Gesetzesbeschlüsse behandelt der Nationalrat in den beiden letzten Sitzungstagen des Jahres.

In „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr setzt Ani Gülgün-Mayr die ORF-III-Gesprächsreihe „Punsch to go“ fort und begrüßt dieses Mal Musiker und Komponist Béla Korény. Dabei lässt Korény u. a. seine Erinnerungen an die Broadway Bar, einen der legendärsten Wiener Treffpunkte, aufleben, die er mehr als 20 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau betrieb.

Im Hauptabend wartet die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Alpenleben um den Semmering“ (20.15 Uhr). Wolfgang Winkler begleitet in dieser Doku die bäuerliche Bevölkerung rund um den Semmering. In der Backstube der Familie Auer werden hier täglich Klosterkrapfen gebacken. Ihren Namen verdanken sie dem benachbarten Passionisten-Kloster. Hier haben einst die Ordensbrüder das Rezept mündlich überliefert. Der gebürtige Gloggnitzer Peter Liska ist Figurenschnitzer und hat sich heiligen Motiven verschrieben. Gritli Gruber aus Gloggnitz geht täglich einer anderen Leidenschaft nach:

Bei ihr kann die Kundschaft handgewebte Produkte aus Schafwolle bestellen – jedes Stück ist ein Unikat.

Anschließend um 21.05 Uhr lässt sich das „Landleben“ zu „Weihnachten in den steirischen Alpen“ nachempfinden, bevor Gestalter Christian Papke in einem neuen „Landleben“-Film „Durchs Wiener Umland“ (21.55 Uhr) führt. Krippenschnitzer wie Franz Stadlhofer haben Hochsaison, aber auch Aktivitäten wie das Zinngießen am Schöffel sind eine beliebte Traditionspflege für Alt und Jung. Laurentius Rainer präsentiert seine Schrammelmusik an der Feuerschale in der Alszeile und mit Feuereifer musiziert auch die Volkstanzgruppe Bockkeller. Außerdem begleitet die Doku Franz Pfeiffer aus Eichgraben, der seine Weihnachtsbäume nach Wien liefert.

Das ORF-III-Gesundheitsdoppel startet um 22.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema „Corona-Therapien: Neue Medikamente?“. Zu Gast beim ORF-Gesundheitsexperten Siegfried Meryn sind dazu Markus Zeitlinger, Leiter der Abteilung für klinische Pharmakologie der MedUni Wien, Alexander Herzog, Generalsekretär Pharmig, und Emanuela Friese, stv. Leiterin der Covid-19-Intensivstation der Klinik Favoriten. Danach befasst sich „treffpunkt medizin“ mit Mythen rund um „Corona, Aids & Co.“ (23.20 Uhr). „Bitte nicht berühren – Touching ein Lebenselixier“ lautet abschließend das Thema von „Auf eine Melange mit Musalek“ um 0.05 Uhr.

