Bernhuber zum Europäischen Jahr der Jugend: "Jugendpolitik ist eine Investition in die Zukunft"

Bereits drei Monate nach Ankündigung liegt ein fertiges Programm auf dem Tisch - Acht Millionen Euro zusätzlich für das Europäische Jahr der Jugend 2022

Straßburg (OTS) - "Mit dem Europäischen Jahr der Jugend 2022 zeigen wir, dass wir die Stimme der Jugend nicht nur hören und ihre Sorgen anerkennen, sondern auch mit jungen Menschen aktiv an der gemeinsamen Lösung und Gestaltung unserer Zukunft arbeiten wollen", sagt Alexander Bernhuber, jüngster Europaabgeordneter Österreichs.

"Nur drei Monate nach der ersten Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen können wir ein fertiges Programm vorweisen, das sich sehen lassen kann. Das Jahr der Europäischen Jugend steht unter dem Zeichen von Bildung, Beschäftigung, Soziales, digitaler und grüner Wandel und mentale Gesundheit. Um die Themen der Jugend zu fördern, müssen junge Menschen in allen Politikbereichen mehr Mitspracherecht bekommen. Das Europäische Jahr der Jugend wird bestehende Programme wie Erasmus+ wesentlich stärken und mit vielen Veranstaltungen und Konferenzen einen Raum für Austausch schaffen", sagt Bernhuber.

Unter dem Motto: "Für die Jugend. Mit der Jugend. Mit Ideen von der Jugend." wird das Europäische Jahr der Jugend mit acht Millionen Euro Startkapital ausgestattet, um nachhaltig die Perspektiven der Jugend in sämtliche Politikfelder miteinzubeziehen. "Vor allem Jugendliche in ländlichen Regionen, Jugendliche mit einer Einschränkung oder Jugendliche, die bisher noch keinen guten Zugang zu Bildung hatten, müssen in den Fokus gerückt werden", betont Bernhuber. "Außerdem wird es eine Vielzahl von Programmen geben, die einen Raum für Austausch schaffen, Jugendteilhabe fördern und Jugendorganisationen mit einbinden. Das freut mich als ehemaligen Obmann der Landjugend Österreich, der größten Jugendorganisationen im ländlichen Raum, natürlich besonders. Die Impulse aus diesem Programm werden dauerhaft dazu führen, dass die Jugend in der EU-Gesetzgebung nicht nur stärker berücksichtigt wird, sondern auch aktiv mitreden und mitgestalten kann. Jugendpolitik ist eine Investition in die Zukunft", sagt Bernhuber abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Alexander Bernhuber MEP, +32-2-28-45180

alexander.bernhuber @ ep.europa.eu



Maximilian Gutjahr, EVP-Pressedienst, Tel.: +43-681-20208911,

maximilian.gutjahr @ europarl.europa.eu