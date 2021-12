Centric Software® bringt PLM für Kosmetik und Körperpflege auf den Markt

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - PLM-Marktführer erweitert sein Angebot, um den Markterfolg von Produkten, die Compliance und die Innovation in der Kosmetik-, Duft- und Beautyindustrie zu fördern

Centric Software, der Marktführer für Product Lifecycle Management (PLM), hat Next-Gen-PLM-Lösungen speziell für Kosmetik-, Beauty- und Körperpflegemarken, Retailer und Hersteller auf den Markt gebracht. Centric Software bietet die innovativsten Unternehmenslösungen für die Planung, das Design, die Entwicklung, das Sourcing und den Vertrieb von Produkten wie Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln, Möbeln, Home Décor, Kosmetika, Food & Beverage und Luxusartikeln, um die strategischen und operativen Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.

Mit mehr als 500 erfolgreichen Implementierungen und einer Kundenbindungsrate von 99% hat Centric Software mit Hunderten von Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus verschiedenen Bereichen der Konsumgüterindustrie zusammengearbeitet und dabei umfangreiche produktspezifische Best Practises gesammelt. Durch die Nutzung von Branchenkenntnissen in Kombination mit einem Innovationsansatz aus dem Silicon Valley und engen Kundenbeziehungen bietet Centric Software jetzt marktgerechte, benutzerfreundliche Lösungen für Parfüm, Kosmetik und Körperpflege.

Centric PLM™, das Flaggschiff von Centric Software ist vollgepackt mit branchenführenden Lösungen für die digitale Transformation, die es Parfüm-, Kosmetik- und Körperpflegeunternehmen jeder Art und Größe ermöglichen, die Produktinnovation zu fördern, die Zusammenarbeit mit Suppliern zu verbessern, die Produktentwicklung zu optimieren und Verpackungen zu entwickeln und zu prüfen, während gleichzeitig die Produktqualität und die Compliance sichergestellt wird.

„Es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Backend-Systeme wie Centric PLM verlassen können, um unser Unternehmen so auszurichten, dass es die Anforderungen unserer Kunden heute und in Zukunft erfüllen kann. Centric PLM bietet eine umfassende End-to-End-Lösung, die uns hilft, große Mengen an Produkteinführungen zu bewältigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir die strengen Compliance-Vorschriften einhalten", sagte David Cumberland, Leiter der Finanzabteilung bei MECCA.

Asaf Hen, VP IT and Information Systems bei AHAVA, einer führenden israelischen Kosmetikmarke, erklärt: „Als wir mit großen Kosmetikmarken sprachen, die Centric PLM einsetzen, wie Kiko Milano, wurde uns klar, dass wir von anderen lernen können, und das wollen wir auch tun. Das ist genau der Grund, warum wir uns für Centric Software entschieden haben."

„Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um branchenorientierte Lösungen zu entwickeln. Das hat zur Entwicklung von Funktionen geführt, die sich mit den spezifischen Herausforderungen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Parfüms, Kosmetika und Körperpflegeprodukten befassen", sagt Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software. „Wir freuen uns darauf, weitere Beziehungen zu Kunden dieser Branche aufzubauen, die Next-Gen-Lösungen für die digitale Transformation benötigen."

Über Centric Software (www.centricsoftware.com/de)

Vom Hauptsitz im Silicon Valley aus bietet Centric Software® renommierten Unternehmen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxusgüter, Outdoor, Konsumgüter, Unterhaltungselektronik, Kosmetik und Körperpflege sowie Lebensmittel und Getränke eine Plattform für die digitale Transformation aller Prozessschritte vom Produktkonzept zum Verbraucher. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Plattform Centric PLM™ für das Product Lifecycle Management (PLM), bietet Funktionen der Enterprise-Klasse für die Warenplanung, Produktentwicklung und Beschaffung sowie das Qualitäts- und Portfolio-Management und die Innovation, die speziell auf schnelllebige Konsumgüterindustrien zugeschnitten sind. Die Centric Visual Innovation Platform (CVIP) ist eine visuelle und digitale Plattform zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung. Centric Retail Planning ist eine innovative, cloudbasierte Lösung von Armonica Retail S.R.L., die einen durchgängigen Planungsprozess für den Einzelhandel ermöglicht, um die Leistung zu steigern. Centric Software leistete Pionierarbeit in Sachen Mobilität und führte die ersten mobilen Apps für PLM ein. Das Unternehmen ist bekannt für seine Konnektivität zu Dutzenden anderen Unternehmenssystemen wie ERP, DAM, PIM, E-Commerce, Planung sowie zu kreativen Tools wie Adobe® Illustrator und zahlreichen 3D-CAD-Konnektoren. Die Innovationen von Centric Software sind vollständig marktorientiert und haben die branchenweit höchste Benutzerakzeptanz und schnellste Time-to-Value. Alle Centric-Innovationen verkürzen das Time-to-Market, kurbeln die Produktinnovation an und senken die Kosten.

Centric Software ist mehrheitlich im Besitz von Dassault Systèmes (Euronext Paris: 13065, DSY.PA), dem weltweit führenden Anbieter von 3D-Design-Software sowie Lösungen für 3D-Digital-Mock-up und PLM.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen und Preise erhalten, darunter die Aufnahme in die Global-Top-100-Liste von Red Herring in den Jahren 2013, 2015 und 2016. Darüber hinaus wurde Centric von Frost & Sullivan 2012, 2016, 2018 und 2021 für unternehmerische Exzellenz ausgezeichnet.

Centric Software ist eine eingetragene Marke von Centric Software, Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

