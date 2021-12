Karl Mahrer: „Mit ganzer Kraft für Wien!“

Der designierte Landesparteiobmann der Neuen Volkspartei Wien Karl Mahrer legt sein Mandat als Abgeordneter zum Nationalrat zurück und wechselt als Stadtrat in die Wiener Stadtpolitik

Wien (OTS) - „Nach meiner Entscheidung, die Aufgabe als Landesparteiobmann der Volkspartei Wien zu übernehmen, ist es nur konsequent, in die Wiener Stadtregierung zu wechseln. Damit ist klar: Ich werde mit voller Kraft für Wien arbeiten und meinen Fokus ganz auf Wien legen“, erklärt Karl Mahrer.

Fokus auf Wien

Mahrer wird sein Nationalratsmandat zurücklegen und sich ab 20. Dezember 2021 als Stadtrat ganz auf Wien konzentrieren. „Sicherheit, das Zusammenleben der Menschen, der soziale Ausgleich, sachliche Integrationspolitik und die Förderung des Wirtschaftsstandorts bleiben meine inhaltlichen Schwerpunkte. Und ich bleibe dabei meinem persönlichen Stil treu: offen, konstruktiv und verbindend. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Wienerinnen und Wienern, den Menschen der Stadt über sämtliche Parteigrenzen hinweg.“

Markus Keschmann wird Landesgeschäftsführer

Mit Markus Keschmann (49) holt Karl Mahrer einen erfahrenen Kampagnenmanager und Politikprofi in sein Team: „Auf meinen Vorschlag hin, hat das Landespräsidium Markus Keschmann einstimmig zum Landesgeschäftsführer bestellt. Er wird seine Tätigkeit mit Jahresbeginn starten“, so Karl Mahrer.

Nach knapp 20 Jahren auf Bundesebene, zuletzt als Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbunds, wechselt Keschmann somit in die Wiener Landespartei, wo er auch persönlich verankert ist: Er ist Bezirksrat und Klubobmann in der Volkspartei Penzing und damit aktiv in der Bezirksvertretung.

Landesparteitag im Frühjahr 2022

Wie bereits angekündigt, wird im Frühjahr 2022 ein Landesparteitag der Volkspartei Wien stattfinden. Neben der Wahl von Karl Mahrer zum Landesparteiobmann sollen dabei in einem gemeinsamen Leitantrag die politischen Schwerpunkte, die Positionierung und aktuelle Zukunftsthemen weiterentwickelt werden.

Mahrer kündigt dafür im Vorfeld einen Diskussionsprozess an, der die Breite der Volkspartei und die Vielfalt der Menschen in der Volkspartei abdecken wird. „Unsere Stärke sind die vielen engagierten Frauen und Männer, die in der Volkspartei verankert sind und die mit uns jede Herausforderung gemeinsam meistern. Ihnen will ich besonders gut zuhören“, so Mahrer abschließend.

