Pioniere bündeln ihre Kräfte: Nürnberger Versicherung Österreich wird Teil der Merkur Gruppe

Garanta Versicherungs-AG Österreich Kooperationspartner am heimischen Markt

Graz/Salzburg (OTS) - Die Merkur Versicherung AG investiert in ihre Zukunft als ganzheitlicher Personenversicherer und übernimmt die Nürnberger Versicherung Österreich (NVÖ) vorbehaltlich der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen. Die zwei Pioniere im Bereich der Personenversicherung bündeln künftig ihre Kräfte und Werte unter dem Dach der Merkur Versicherung.

Die Traditionsversicherung aus Graz und die Nürnberger Versicherung Österreich mit Standort in Salzburg gehen in Zukunft gemeinsame Wege, vereint durch dieselben kulturellen Werte und strategischen Ziele: erste Wahl bei der Absicherung des Wunders Mensch zu sein. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 13. Dezember 2021 unterzeichnet. Der Standort in Salzburg bleibt mit seinen Mitarbeitern erhalten und entwickelt sich zum Lebensversicherungsspezialisten in der Merkur Gruppe.

Gemeinsam stärker

Mit diesem Schritt finden zwei Unternehmen zueinander, die für Pioniergeist und Innovationsmut am heimischen Markt stehen. Die Merkur Versicherung gewinnt damit 40 Jahre Expertise und Erfahrung im Segment der Lebensversicherung. Dadurch entsteht ein absoluter Mehrwert für die gemeinsamen Kunden, ein ganzheitlicher Blick auf ausgezeichnete Produkte der privaten Krankenversicherung sowie der privaten Alters- und Risikovorsorge, wie zum Beispiel der vielfach prämierten Berufsunfähigkeitsversicherung und der fondsgebundenen Lebensversicherung.

Die Garanta Versicherungs-AG Österreich ist nicht Teil des geplanten Erwerbs durch die Merkur Versicherung und verbleibt als Zweigniederlassung im Konzernverbund der Nürnberger Deutschland. Die Garanta Versicherungs-AG Österreich, Spezialist für individuelle Versicherungslösungen im Bereich der Kfz-, Schaden- und Haftpflichtversicherungen, ist am selben Standort in Salzburg tätig und wird künftig enger Kooperationspartner der Merkur Gruppe sein. Ziel ist es, das Know-how der Garanta bei der Weiterentwicklung in der Schadenversicherung der Merkur zu nutzen, so dass in weiterer Zukunft eine Intensivierung dieser Partnerschaft, wie zum Beispiel in der Entwicklung eigener Produktlösungen, möglich ist.

Unternehmenswerte vereint, Zukunftsweichen gestellt

Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung: „Mit großer Freude und Respekt wird mit dem Besten aus zwei Welten eine Vision Realität: als Personenversicherer die erste Wahl bei der Absicherung des Wunder Mensch zu sein. Mit der Nürnberger Versicherung wird nicht nur ein Produktpionier und eine treibende Kraft in der Branche Teil unseres Merkur Teams. Wir haben vor allem Menschen gefunden, die unsere Werte teilen und unsere DNA widerspiegeln. Und wenn zusammenkommt, was zusammengehört, dann wird es richtig gut.“

Kurt Molterer, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherung Österreich: „Wir freuen uns, mit der Merkur Versicherung einen starken Zukunftspartner gefunden zu haben, mit dem wir das fortführen können, was wir in den letzten 40 Jahren in Österreich an Pionierarbeit geleistet haben. Mit dieser Verbindung setzen wir nicht nur ein starkes Statement für das Wunder Mensch, sondern bündeln unsere unternehmerischen Werte und Kräfte im Sinne unserer Kunden und Vertriebspartner, in Zukunft auf einem gemeinsamen Erfolgsweg.“

