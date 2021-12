85,3 Prozent der Lehrkräfte sind geimpft

Quote der AHS-Lehrerinnen und -Lehrer liegt bei über 90 Prozent

Wien (OTS) - Die Impfquote der Pädagoginnen und Pädagogen steigt weiter. Mit Ende November waren bereits 85,3 Prozent der Lehrkräfte geimpft. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria.

In den AHS liegt die Quote bereits bei 90,2 Prozent. Auch 81,6 Prozent der Lehrkräfte in den Volksschulen sind geimpft. Im Burgenland liegt die Quote über alle Schultypen bei 90,6 Prozent, in Wien bei 88,2 Prozent und in der Steiermark bei 86,3 Prozent. In allen Bundesländern und in allen Schultypen liegt die Impfquote der Lehrkräfte deutlich über dem Bevölkerungsschnitt.

Bildungsminister Martin Polaschek sagt: „Die hohe Impfquote trägt dazu bei, dass wir die Schulen auch in der Pandemie offenlassen können. Die Lehrerinnen und Lehrer zeigen ein hohes Verantwortungsbewusstsein und erhöhen so die Sicherheit an den Schulen wesentlich. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“

Die Tiroler Landesrätin Beate Palfrader ergänzt: „Wir sind froh, dass im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ein wesentlicher höherer Prozentsatz der Lehrerinnen und Lehrer bereits gegen Covid-19 geimpft ist und hoffen, dass sich der Prozentsatz noch weiter erhöhen wird, damit unsere Schulen noch mehr zu sicheren Orten werden als sie es ohnehin schon sind und appelliere an alle noch ungeimpften Lehrpersonen sich impfen zu lassen.“

Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigt sich ebenfalls erfreut, weist aber auch auf die Wichtigkeit der dritten Impfung hin:

„Dass Wien bei der Impfquote der Lehrkräfte mit einem Wert von über 88% österreichweit an zweiter Stelle liegt, zeigt, dass das Lehrpersonal in Wien die Impfung als Lösung zur effektiven Pandemiebekämpfung und somit auch als wichtigsten Faktor für offene Schulen sieht. Diese Impfquote sollte auch Vorbild für andere Berufsgruppen sein, wo die Durchimpfungsrate noch nicht so hoch ist. Gleichzeitig möchte ich gerade vor dem Hintergrund der neuen Omikron-Variante auf die Wichtigkeit der dritten Impfung hinweisen. Je schneller wir uns alle den Booster holen, desto sicherer können wir in die Zukunft gehen!“

Impfquote nach Schultypen

Volksschule: 81,6 %

Mittelschule: 84,9%

AHS: 90,2 %

BMS/BHS: 86,6%

Andere: 84,2%

Impfquote nach Bundesländern:

Burgenland: 90,6%

Kärnten: 82,6%

NÖ: 86,2%

OÖ: 82,0%

Salzburg: 81,8%

Steiermark: 86,3%

Tirol: 83,6%

Vorarlberg: 85,4%

Wien: 88,2%

Impfquote gesamt: 85,3%

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Debora Knob

Pressesprecherin

01 53120-5026

debora.knob @ bmbwf.gv.at