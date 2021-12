ORF-Sportversteigerung brachte 181.000 Euro für LICHT INS DUNKEL

Großer Erfolg für die 23. „Sport am Sonntag“-Auktion für den guten Zweck

Wien (OTS) - Bereits zum 23. Mal fand die Versteigerung exklusiver Exponate aus der Welt des Sports in der Sendung „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ statt, die gestern Sonntag, dem 12. Dezember 2021, von Kristina Inhof, Oliver Polzer und Andreas Onea präsentiert wurde. Auch heuer wurde die große ORF-SPORT-Gala für den guten Zweck aus dem großen, umgewandelten „Dancing Stars“-Studio – unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und unter Beachtung aller Corona-Schutzbestimmungen – präsentiert. Unterstützt von Heeressportlerinnen und -sportlern des Österreichischen Bundesheeres halfen zahlreiche weitere Sportler/innen – darunter Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Rudern Magdalena Lobnig, die Beachvolleyball-Kandidatinnen und -Kandidaten für die Olympischen Spiele in Paris 2024 Martin Ermacora, Dorina und Ronja Klinger, Lena Plesiutschnig, Moritz Pristauz-Telsnigg, Robin Seidl, Katharina Schützenhöfer und Philipp Waller, weiters die Karate-Sportler/innen Alisa Buchinger, Luca und Robin Rettenbacher, der Paralympics-Schwimmer Andreas Ernhofer sowie der Ruderer Julian Schöberl – an den Spendentelefonen mit, um die Gebote der ORF-1-Seher/innen entgegenzunehmen. Weitere prominente Gäste live im Studio waren die EM-Bronzemedaillen-Gewinnerin im Schwimmen Lena Grabowski, Paralympics-Tennisspieler Nico Langmann und die Rapid-Legende Steffen Hofmann.

Das Endergebnis der ORF-SPORT-Auktion für LICHT INS DUNKEL betrug insgesamt 181.112 Euro – zusammengekommen durch den Erlös der Versteigerung in Höhe von 152.601 Euro, einen Scheck über 17.399 Euro – überreicht vom Betreiber des Wiener Einkaufszentrums „Auhof Center & Riverside“ Peter Schaider jun., der spontan das Versteigerungsergebnis somit auf 170.000 Euro aufrundete – sowie Spendenzusagen im Verlauf des gestrigen Sport-Tages in Höhe von 11.112 Euro.

Das Höchstgebot von 26.000 Euro erzielte ein Gemälde von Marcel Hirscher, zur Verfügung gestellt vom Maler Tom Lohner und von Marcel Hirscher. Für eine Spende von 20.000 Euro kann ein/e Mitsteiger/in ein Wochenende beim Formel-1-Grand Prix am Red Bull Ring auf der VIP-Tribüne inklusive Blick hinter die Kulissen erleben, das vom Projekt Spielberg zur Verfügung gestellt wurde. Das dritthöchste Gebot mit 18.000 Euro wurde für ein exklusives Airpower-Behind-the-scenes-Package abgegeben – zur Verfügung gestellt vom Österreichischen Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark. Ein besonderer Skitag mit Manuel Feller, von Casablanca Hotel Software zur Verfügung gestellt, ging für 15.000 Euro und ein Slalomtraining mit Thomas Sykora, von Hauser Kaibling zur Verfügung gestellt, für 12.000 Euro an die jeweils Meistbietenden.

Auch die übrigen der insgesamt zwölf Exponate, die das ganze Jahr über von der „Sport am Sonntag“-Redaktion gesammelt wurden und einmalige Erlebnisse aus der Welt des Sports bieten, für die sich große österreichische Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung stellen, erzielten Top-Gebote, die alle der Aktion LICHT INS DUNKEL zugutekommen und auf lichtinsdunkel.ORF.at nachlesbar sind.

Die Auktion wurde von Hauptschätzmeister Leopold Pfaffl vom Wiener Dorotheum und Notarin Mag. Beate Schumacher überwacht.

