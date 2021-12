FP-Hafenecker/Dorner: ÖVP muss für Abberufung Gewesslers sorgen!

Gesetzesbruch kann nur den Rücktritt bedeuten

St. Pölten (OTS) - „Die Grünen schießen unsere Heimat in die mobilitätstechnische Steinzeit zurück! Was Verkehrsministerin Gewessler mit ihrem „Klimacheck“ des ASFINAG-Bauprogramms aufführt, kann man nur noch als ökomarxistischen Amoklauf bezeichnen. Die Ministerin raubt den Niederösterreichern Zukunftschancen, lässt die Pendler im Stau stehen, sabotiert den Wirtschaftsstandort und den Fortschritt im ganzen Land“, sagt FPÖ Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker im Zuge der heutigen Pressekonferenz im freiheitlichen Landtagsklub in Niederösterreich. Die Opfer dieser grünideologischen „Gewesslerschen Straßenbaublockade“ in NÖ sind die Traisental Schnellstraße S34, die Marchfeld Schnellstraße S8 und der Lobautunnel. Hafenecker und Dorner attestieren der Ministerin Gesetzesbruch. „Gewessler hat das Bundesstraßengesetz zu vollziehen und nicht infrage zu stellen.“

Hafenecker stößt sich besonders an den neuen Plänen zur S34 Traisental-Schnellstraße. „Unsere Landsleute im Zentralraum warten seit fast 50 Jahren. Alle Einsprüche von Gegnern wurden abgewiesen und auch die Umweltverträglichkeit ist gegeben. Die Beerdigung der S34 ist ein Schlag ins Gesicht für alle St. Pöltner und Menschen im Bezirk Lilienfeld“, so Hafenecker, für den die Traisental-Schnellstraße die „schärfste Waffe im Kampf gegen die Abwanderung aus dem Bezirk Lilienfeld ist“. Den Berechnungen des Standortanwalts für Niederösterreich zufolge steigert die S34 die Wertschöpfung der Unternehmen um rund 260 Millionen Euro. Das bedeutet auch den Zuwachs von Arbeitsplätzen und die Absicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Alleine die Schnellstraßen-Errichtung bringt schon 550 neue Arbeitsplätze.

„Mit der Blockade aller wichtigen Straßenbauprojekte nimmt diese Verkehrsministerin das halbe Land in grünideologische Geiselhaft und fügt den betroffenen Regionen und ihren Bewohnern schwersten Schaden zu“, sagt FPÖ NÖ Verkehrssprecher LAbg. Dieter Dorner, der die Hauptverantwortung für den verkehrspolitischen Supergau bei der ÖVP sieht. „Der schwarze Peter liegt eindeutig bei der ÖVP, die den Amoklauf Gewesslers gegen die Interessen von rund 90 Prozent der Bevölkerung auch noch unterstütz. Es wäre ein Leichtes, sofort mit dem Bau zu beginnen, denn der Baustopp, den Gewessler verhängt hat, ist eindeutig rechtswidrig!“, sagt Dorner.

„Wir Freiheitliche fordern den sofortigen Baubeginn aller wichtigen Infrastrukturprojekte in Niederösterreich und um Wien. Zum Wohle der Wirtschaft, zum Wohle der Pendler, zum Wohle der ansässigen Bevölkerung und zur Bewahrung unser aller Lebensqualität. Spatenstich jetzt!“, so Dorner und Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Alexander Murlasits

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0699 150 55 283

alexander.murlasits @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at