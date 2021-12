Lotto: Doppeljackpot – am Mittwoch geht es um 2,4 Mio. Euro

Jackpot auch beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - Noch ist der Dezember nicht sehr ergiebig, was die Anzahl an Lotto Sechsern betrifft. Auch am vergangenen Sonntag hat es keine Quittung mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und so kommt am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro zur Ausspielung.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag drei Gewinne. Zwei davon wurden in Niederösterreich getippt, einer in der Steiermark. Allen drei gemeinsam ist, dass sie per Quicktipp erzielt wurden und jeweils mehr als 41.000 Euro wert waren.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Somit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch 57 Gewinner jeweils mehr als 6.200 Euro erhielten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Schließlich produzierte auch die neue Joker Trommel erstmals seit Beginn ihres Einsatzes vor gut zwei Wochen einen Jackpot. Die ermittelte Joker Kombination stand auf keinem Wettschein, und damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Dezember 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.524.351,69 – 2,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.340,10 87 Fünfer zu je EUR 1.555,10 221 Vierer+ZZ zu je EUR 183,60 4.279 Vierer zu je EUR 52,60 5.765 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 74.973 Dreier zu je EUR 5,40 240.164 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 14 17 18 26 37 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Dezember 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 57 Fünfer zu je EUR 6.218,80 2.796 Vierer zu je EUR 21,40 45.679 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 16 19 20 40 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Dezember 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 208.380,37 – 350.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 79 mal EUR 880,00 977 mal EUR 88,00 9.857 mal EUR 8,00 101.248 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 0 9 8 9 2

