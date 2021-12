SPÖ-Deutsch zu Nehammer-Interviews: „Viele Worte, keine Inhalte“ – ÖVP-Kanzler legt Fehlstart hin

Leadership sieht anders aus – Statt Floskeln braucht es konkrete Programme gegen Teuerung, Pflegenotstand und Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/SK) - „Chance gehabt, Chance verpasst“ – so bilanziert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die vielen Zeitungsinterviews und das erste große TV-Interview von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer, die von „erschreckender Inhaltslosigkeit geprägt waren“. „Tagelang hat Nehammer einen großen Bogen um Interviews gemacht mit der Begründung, er wolle rasch in die Arbeit einsteigen. Nach den gestrigen Interviews muss man sagen: Nehammer hat einen glatten Fehlstart hingelegt und zwar viele Worte gemacht, aber keine Inhalte geboten“, so Deutsch, der in Richtung Nehammer klarstellt: „Leadership sieht anders aus.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die Menschen erwarten sich von einem Bundeskanzler klare Ansagen, wie er die drängenden Probleme des Landes und der Bevölkerung lösen will. Die Teuerungswelle, die den Österreicher*innen schwer zu schaffen macht, aber auch die Probleme im Pflegebereich und am Arbeitsmarkt waren Nehammer keine Silbe wert. Angesichts der inhaltlichen Nullnummer von Nehammer ist es kein Wunder, dass laut einer aktuellen Umfrage nur mehr 28 Prozent der Regierung Problemlösungen zutrauen“, so Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Statt Floskeln und türkiser Selbstbeschäftigung braucht es jetzt konkrete Programme gegen Teuerung, Pflegenotstand und Arbeitslosigkeit. Die SPÖ hat dazu laufend Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt, die von der Regierung bisher einfach vom Tisch gewischt wurden. Das muss sich im Interesse der Bevölkerung endlich ändern. Die türkis-grüne Regierung muss endlich begreifen, dass sich Krisen am besten gemeinsam bewältigen lassen“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

