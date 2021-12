E-Mobilität: Förderung wird fortgesetzt – auch 2022 5.000 Euro beim Kauf eines E-Autos

Im kommenden Jahr insgesamt 167,2 Mio. Euro für E-Mobilitätsoffensive – auch Ladestationen weiter gefördert – Antrag kann unter umweltfoerderung.at gestellt werden

Wien (OTS) - Die erfolgreiche E-Mobilitätsoffensive des Klimaschutzministeriums wird auch 2022 fortgesetzt. Gemeinsam mit den Automobilimporteuren wird der Kauf eines E-Autos von Privatpersonen mit 5.000 Euro gefördert. Auch die Förderung für die Ladeinfrastruktur gibt es im nächsten Jahr. Wallboxen werden mit 600 Euro gefördert, Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern mit 1.800 Euro. Für betriebliche und öffentliche Schnellladestationen gibt es bis zu 30.000 Euro.



Insgesamt stellt das Klimaschutzministerium für das kommende Jahr 2022 eine Rekordsumme von 167,2 Millionen Euro für die Förderung der E-Mobilität in Österreich zur Verfügung. Rund die Hälfte davon wird über Mittel des Corona Wiederaufbaufonds der Europäischen Kommission beigesteuert.



„Unsere Zukunft ist sauber und klimafreundlich. Deshalb setzen wir die erfolgreiche E-Mobilitätsoffensive auch im nächsten Jahr fort. Wer sich ein E-Auto kauft, bekommt 5.000 Euro Förderung. Damit unterstützen wir den Umstieg auf emissionsfreie Autos und schützen so unser Klima. Und die Förderung wirkt: Das zeigen uns die Zahlen. Im September wurden erstmals mehr reine E-Autos zugelassen als Diesel-PKW. Diesen Weg gehen wir auch 2022 weiter", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



„Wir möchten auch bewusst Anreize für Unternehmen schaffen künftig stärker auf E-Mobilität zu setzen. Viele Betriebe haben eine Vorreiterrolle eingenommen und bereits gezeigt, dass sie bereit sind ihre Fahrzeugflotten umzustellen. Das wollen wir weiter unterstützen”, so der ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Z NR Andreas Ottenschläger.



Neben der Förderung von privaten PKWs liegen die Schwerpunkte auf großen Förderprogrammen für Busse und Nutzfahrzeuge. Auch für Betriebe wird es im kommenden Jahr wieder eine Förderung geben. Die Details dazu befinden sich gerade in Ausarbeitung.



Der große Erfolg der E-Mobilitätsoffensive des Klimaschutzministeriums zeigt sich auch in ständig steigenden Zulassungszahlen von emissionsfreien Fahrzeugen. So wurden im September erstmals mehr reine E-Autos als Diesel-Autos in Österreich neu zugelassen.



Die neuen Förderungen startet im Februar des kommenden Jahres – bis dahin stehen aus der E-Mobilitätsoffensive 2021 noch ausreichend Mittel aus diesem Jahr zur Verfügung. Förderanträge können also kontinuierlich gestellt werden.



